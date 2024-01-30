В России пенсионерам хотят снизить коммунальные расходы

Депутат Нилов заявил о необходимости снизить расходы пенсионеров на ЖКУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, тарифы, квитанция оплаты жкх, платежка жкх, коммунальные платежи
Пенсионерам и многодетным россиянам планируют снизить до 10% расходы за ЖКУ Фото:

В России необходимо снизить предельные расходы пенсионеров и многодетных семей на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С таким предложением выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он направил соответствующий законопроект в правительство.

«Нужен федеральный стандарт, согласно которому максимально допустимая доля собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 10%», — подчеркнул Ярослав Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующий законопроект направлен в кабмин РФ.

Еще в декабре депутаты Госдумы предлагали снизить тарифы ЖКУ для многодетных семей. Президент России Владимир Путин до этого также внес законопроект, запрещающий с пенсионеров брать банковскую комиссию за оплату услуг ЖКУ. Правительство в конце 2023 года направило более одного миллиарда рублей регионам на соцподдержку по оплате ЖКУ, передает РАПСИ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо снизить предельные расходы пенсионеров и многодетных семей на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С таким предложением выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он направил соответствующий законопроект в правительство. «Нужен федеральный стандарт, согласно которому максимально допустимая доля собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 10%», — подчеркнул Ярослав Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующий законопроект направлен в кабмин РФ. Еще в декабре депутаты Госдумы предлагали снизить тарифы ЖКУ для многодетных семей. Президент России Владимир Путин до этого также внес законопроект, запрещающий с пенсионеров брать банковскую комиссию за оплату услуг ЖКУ. Правительство в конце 2023 года направило более одного миллиарда рублей регионам на соцподдержку по оплате ЖКУ, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...