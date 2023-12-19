Путин отменил комиссии с платежей за ЖКУ с малоимущих

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому с пенсионеров не будут брать банковскую комиссию с платежей за ЖКУ. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пени… с лиц, которые нуждаются в социальной поддержке», — говорится в документе. Также комиссия не будет взиматься с категорий людей, которые установит правительство России.
Ранее в третьем чтении Госдума приняла закон по запрету взятия комиссии при оплате услуг ЖКХ малоимущими гражданами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера поможет обеспечить социальную защиту людей, а также снизить финансовую нагрузку на них.
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому с пенсионеров не будут брать банковскую комиссию с платежей за ЖКУ. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте правовых актов. «Кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пени… с лиц, которые нуждаются в социальной поддержке», — говорится в документе. Также комиссия не будет взиматься с категорий людей, которые установит правительство России. Ранее в третьем чтении Госдума приняла закон по запрету взятия комиссии при оплате услуг ЖКХ малоимущими гражданами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера поможет обеспечить социальную защиту людей, а также снизить финансовую нагрузку на них.