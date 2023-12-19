Путин отменил комиссии с платежей за ЖКУ с малоимущих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, деньги, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
Также комиссия не будет взиматься с категорий граждан, которые установит правительство Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому с пенсионеров не будут брать банковскую комиссию с платежей за ЖКУ. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пени… с лиц, которые нуждаются в социальной поддержке», — говорится в документе. Также комиссия не будет взиматься с категорий людей, которые установит правительство России.

Ранее в третьем чтении Госдума приняла закон по запрету взятия комиссии при оплате услуг ЖКХ малоимущими гражданами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера поможет обеспечить социальную защиту людей, а также снизить финансовую нагрузку на них.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому с пенсионеров не будут брать банковскую комиссию с платежей за ЖКУ. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте правовых актов. «Кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пени… с лиц, которые нуждаются в социальной поддержке», — говорится в документе. Также комиссия не будет взиматься с категорий людей, которые установит правительство России. Ранее в третьем чтении Госдума приняла закон по запрету взятия комиссии при оплате услуг ЖКХ малоимущими гражданами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера поможет обеспечить социальную защиту людей, а также снизить финансовую нагрузку на них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...