Общество Выплаты и пенсии Путин отменил комиссии с платежей за ЖКУ с малоимущих 19 декабря 2023 в 14:12 Размер текста - 17 + Также комиссия не будет взиматься с категорий граждан, которые установит правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому с пенсионеров не будут брать банковскую комиссию с платежей за ЖКУ. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте правовых актов. «Кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пени… с лиц, которые нуждаются в социальной поддержке», — говорится в документе . Также комиссия не будет взиматься с категорий людей, которые установит правительство России. Ранее в третьем чтении Госдума приняла закон по запрету взятия комиссии при оплате услуг ЖКХ малоимущими гражданами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера поможет обеспечить социальную защиту людей, а также снизить финансовую нагрузку на них. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому с пенсионеров не будут брать банковскую комиссию с платежей за ЖКУ. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте правовых актов. «Кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пени… с лиц, которые нуждаются в социальной поддержке», — говорится в документе. Также комиссия не будет взиматься с категорий людей, которые установит правительство России. Ранее в третьем чтении Госдума приняла закон по запрету взятия комиссии при оплате услуг ЖКХ малоимущими гражданами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера поможет обеспечить социальную защиту людей, а также снизить финансовую нагрузку на них. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям