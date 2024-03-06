Умер советский и литовский режиссер Римас Туминас

07 марта 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Известный советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас скончался на 73-м году жизни. О его смерти сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — приводит слова Крока ТАСС. По его словам, режиссер скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Римас Туминас был выдающейся фигурой в мире театра, его труды оказали значительное влияние на развитие современного театрального искусства. В течение своей карьеры он возглавлял Театр имени Евгения Вахтангова, один из ведущих театральных коллективов России. Под его руководством театр приобрел международную известность и признание.

Известный советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас скончался на 73-м году жизни. О его смерти сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — приводит слова Крока ТАСС. По его словам, режиссер скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Римас Туминас был выдающейся фигурой в мире театра, его труды оказали значительное влияние на развитие современного театрального искусства. В течение своей карьеры он возглавлял Театр имени Евгения Вахтангова, один из ведущих театральных коллективов России. Под его руководством театр приобрел международную известность и признание.