06 марта 2024

Умер советский и литовский режиссер Римас Туминас

© Служба новостей «URA.RU»
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Известный советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас скончался на 73-м году жизни. О его смерти сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — приводит слова Крока ТАСС. По его словам, режиссер скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Римас Туминас был выдающейся фигурой в мире театра, его труды оказали значительное влияние на развитие современного театрального искусства. В течение своей карьеры он возглавлял Театр имени Евгения Вахтангова, один из ведущих театральных коллективов России. Под его руководством театр приобрел международную известность и признание.

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Известный советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас скончался на 73-м году жизни. О его смерти сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — приводит слова Крока ТАСС. По его словам, режиссер скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Римас Туминас был выдающейся фигурой в мире театра, его труды оказали значительное влияние на развитие современного театрального искусства. В течение своей карьеры он возглавлял Театр имени Евгения Вахтангова, один из ведущих театральных коллективов России. Под его руководством театр приобрел международную известность и признание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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