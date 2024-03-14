История главного бомбардира «Спартака» Квинси Промеса: от спорта до криминала

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае

14 марта 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Квинси Промес арестовали в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов Автор: Савостьянов Сергей/ТАСС Нидерланды хотят потребовать экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, которого задержали в Дубае. Чем известен спортсмен и почему он был задержан — в материале URA.RU. Детство Квинси Промеса Квинси Промес родился 4 января 1992 года в Амстердаме (Нидерланды). Его отец — Джерри Промес играл в футбол на любительском уровне, а позже был водителем автобуса. Мать работала в фирме, которая занималась организацией похорон. С детства Промес любил футбол и болел за амстердамский «Аякс». Он рассказывал, что часто убегал на площадку в родном районе Осдорп, где с «кровью, потом и слезами» приходилось добиваться права сыграть в команде. Первой футбольной школой был RKCV, а затем его взяли в футбольный клуб «Аякса». Развод родителей привел к проблемам с дисциплиной, и его отчислили из любимого ФК. Тогда он подумывал даже отказаться от футбола, однако мать уговорила его не бросать спорт. Как рассказывал сам игрок, произошедшее заставило его изменить взгляды на жизнь и поставить цель — вернуться и заиграть за «Аякс». Начало футбольной карьеры Промеса В 19 лет Промес заключил свой первый контракт со школой «Твенте» из Энсхеде. Там он воспитывался под руководством бывшего форварда сборной Патрика Клюйверта, который отмечал в будущей звезде готовность трудиться и ждать своего шанса. Еще через год он впервые появился на поле в матче высшего дивизиона чемпионата Нидерландов в игре против «Алкмара». Летом 2012 года Промеса отправили в аренду в клуб второй лиги «Гоу Эхед Иглз» из Девентера. Там он забил 13 голов, помог команде выйти в элитный дивизион. Фанаты даже прозвали его Промесси сравнивая с Месси. После этого «Твенте» вернул Промеса из аренды. В новом чемпионате он забил уже в одном из стартовых туров в игре против «Утрехта» и завоевал место в основе. Далее последовала голевая серия в общей сложности на счету Промеса было 11 голов за сезон. На молодого голландца обратили внимание в Европе, но руководство «Твенте» не устраивали финансовые предложения. Однако в Энсхеде не устояли, когда московский «Спартак» предложили за игрока 10 миллионов евро. Выступление за «Спартак» Промес быстро доказал, что стоит тех денег, которые были вложены в него. В 2014 году в первом официальном матче «Спартака» на открытом стадионе он забил гол в ворота «Торпедо». Далее он продемонстрировал себя не только как игрока, которого брали играть на фланге, но и проявил себя как голеадора. В первом своем сезоне за «Спартак» Промес забил 13 голов и завоевал популярность среди фанатов, которые по итогам первенства подарили ему «Золотого кабана» — приз, который по традиции вручают лучшему по мнению болельщиков. При этом ему в то время доли прозвище «Братуха». Это случилось после того, как фразу «как дела, братуха» он произнес в раздевалке, чтобы показать владение русским языком. Однако сам Промес сознался, что это слово услышал от водителя и не знал его значения. В следующем сезоне Промес забил 18 голов во всех турнирах. Это привило к тому, что его команда отобралась в еврокубки. По результатам 2017 года его признали лучшим футболистом года в России. В новом сезоне впервые выступил в Лиге чемпионов — главном клубном турнире Европы. Для «Спартака» выступление выдалось неудачным, но в домашнем матче против «Севильи» москвичи выиграли 5:1, а Промес забил два гола и был признан лучшим игроком матча. На внутренней арене голландец завоевал Суперкубок России. Начало следующего сезона «Спартак» провел неудачно, проиграв в квалификации Лиги чемпионов греческому клубу ПАОК. Владелец клуба Леонид Федун заявил, что по этой причине «Спартак» понес убытки. Промес 31 августа был продан в «Севилью» за рекордные для 20 миллионов евро. Выступление в Испании и Нидерландах С испанским клубом у Померса был заключен контракт на пять лет. Несмотря на это, он провел в «Севилье» только один сезон, забив всего три гола. На неудачную игру наложились и проблемы с законом. За пару месяцев футболиста дважды задерживала полиция. В первый раз из-за того, что ударил жену во время отдыха на Ибице, а второй за вождение в пьяном виде. Летом 2019 года «Севилья» признала свою ошибку и продала голландца в «Аякс» почти за 16 миллионов евро. Возвращение Промеса в родной клуб стало для него исполнением мечты. Он купил дом в престижном районе города, а в интервью клубной пресс-службе рассказывал, что все время за рубежом мечтал вернуться в Амстердам. Достижения футболиста Чемпион России сезона-2016/17

Обладатель Кубка России-2021/22

Обладатель Суперкубка России-2017

Чемпион Нидерландов сезона-2020/21

Обладатель Суперкубка Нидерландов-2019

Финалист Лиги наций УЕФА сезона-2018/19

Самый результативный легионер в истории «Спартака»

Лучший бомбардир-легионер в истории чемпионатов России

Лучший бомбардир «Спартака» в XXI веке Как живет и сколько зарабатывает Промес Супругу Промеса зовут Джейми. Спортсмен познакомился с ней еще в 18-летнем возрасте, когда выступал за «Твенте». У пары родилось трое детей. По данным Metaratings, исходя из нынешнего контракта со «Спартаком» он получает 3,5 миллиона евро в год. При этом в документе у него предусмотрены дополнительные выплаты при достижении определенных результатов. Весной 2022 года Промес открыл кальянную в Москве под названием Black Star Lounge. Как утверждал telegram-канал «Мутко против», по итогам года бизнес принес убытки в размере 16 миллионов рублей. В апреле 2023 года заведение закрыли. Уголовные дела против Промеса и возвращение в Россию В ночь на 25 июля 2020 года на семейной семейной вечеринке в Амстердаме Промес ударил ножом своего двоюродного брата из-за подозрения в краже драгоценного ожерелья у тети. Пострадавший написал заявление спустя четыре месяца, однако полиция знала о преступлении. Оказалось, что телефон футболиста прослушивался во время их разговора с мамой. А следили за его разговорами, потому что он был подозреваемым в деле о контрабанде наркотиков. Сообщалось, что он вложил 75 тысяч евро в покупку двух партий кокаина общим весом более 1,3 тонны. Обвинение считает, что Промес играл в деле «руководящую» роль. Суд по делу о нападении на кузена закончился в июне 2023 года. Тогда его лишили свободы на полтора года. По делу о контрабанде кокаина суд Амстердама 14 февраля этого года приговорил спортсмена к шести годам тюрьмы, а 16 февраля его объявили в международный розыск. Промес не явился в суд, а также не признал вину в контрабанде. Его защита заявила, что обвинения основаны на косвенных уликах и прокуратура занимается трактовкой телефонных разговоров в своих интересах. Кроме того, адвокат указывал на то, что прийти в суд Промес не может, так как это может навредить отношениям с работодателем. Спортсмена 29 февраля задержали в аэропорту и доставили в полицейский участок. На следующий день его отпустили из-под стражи, однако запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что Промеса задержали из-за оставления места ДТП, однако официально о причинах задержания не сообщалось. В пресс-службе «Спартака» 3 марта заявили, что Промес пока не вернется в Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды хотят потребовать экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, которого задержали в Дубае. Чем известен спортсмен и почему он был задержан — в материале URA.RU. Квинси Промес родился 4 января 1992 года в Амстердаме (Нидерланды). Его отец — Джерри Промес играл в футбол на любительском уровне, а позже был водителем автобуса. Мать работала в фирме, которая занималась организацией похорон. С детства Промес любил футбол и болел за амстердамский «Аякс». Он рассказывал, что часто убегал на площадку в родном районе Осдорп, где с «кровью, потом и слезами» приходилось добиваться права сыграть в команде. Первой футбольной школой был RKCV, а затем его взяли в футбольный клуб «Аякса». Развод родителей привел к проблемам с дисциплиной, и его отчислили из любимого ФК. Тогда он подумывал даже отказаться от футбола, однако мать уговорила его не бросать спорт. Как рассказывал сам игрок, произошедшее заставило его изменить взгляды на жизнь и поставить цель — вернуться и заиграть за «Аякс». В 19 лет Промес заключил свой первый контракт со школой «Твенте» из Энсхеде. Там он воспитывался под руководством бывшего форварда сборной Патрика Клюйверта, который отмечал в будущей звезде готовность трудиться и ждать своего шанса. Еще через год он впервые появился на поле в матче высшего дивизиона чемпионата Нидерландов в игре против «Алкмара». Летом 2012 года Промеса отправили в аренду в клуб второй лиги «Гоу Эхед Иглз» из Девентера. Там он забил 13 голов, помог команде выйти в элитный дивизион. Фанаты даже прозвали его Промесси сравнивая с Месси. После этого «Твенте» вернул Промеса из аренды. В новом чемпионате он забил уже в одном из стартовых туров в игре против «Утрехта» и завоевал место в основе. Далее последовала голевая серия в общей сложности на счету Промеса было 11 голов за сезон. На молодого голландца обратили внимание в Европе, но руководство «Твенте» не устраивали финансовые предложения. Однако в Энсхеде не устояли, когда московский «Спартак» предложили за игрока 10 миллионов евро. Промес быстро доказал, что стоит тех денег, которые были вложены в него. В 2014 году в первом официальном матче «Спартака» на открытом стадионе он забил гол в ворота «Торпедо». Далее он продемонстрировал себя не только как игрока, которого брали играть на фланге, но и проявил себя как голеадора. В первом своем сезоне за «Спартак» Промес забил 13 голов и завоевал популярность среди фанатов, которые по итогам первенства подарили ему «Золотого кабана» — приз, который по традиции вручают лучшему по мнению болельщиков. При этом ему в то время доли прозвище «Братуха». Это случилось после того, как фразу «как дела, братуха» он произнес в раздевалке, чтобы показать владение русским языком. Однако сам Промес сознался, что это слово услышал от водителя и не знал его значения. В следующем сезоне Промес забил 18 голов во всех турнирах. Это привило к тому, что его команда отобралась в еврокубки. По результатам 2017 года его признали лучшим футболистом года в России. В новом сезоне впервые выступил в Лиге чемпионов — главном клубном турнире Европы. Для «Спартака» выступление выдалось неудачным, но в домашнем матче против «Севильи» москвичи выиграли 5:1, а Промес забил два гола и был признан лучшим игроком матча. На внутренней арене голландец завоевал Суперкубок России. Начало следующего сезона «Спартак» провел неудачно, проиграв в квалификации Лиги чемпионов греческому клубу ПАОК. Владелец клуба Леонид Федун заявил, что по этой причине «Спартак» понес убытки. Промес 31 августа был продан в «Севилью» за рекордные для 20 миллионов евро. С испанским клубом у Померса был заключен контракт на пять лет. Несмотря на это, он провел в «Севилье» только один сезон, забив всего три гола. На неудачную игру наложились и проблемы с законом. За пару месяцев футболиста дважды задерживала полиция. В первый раз из-за того, что ударил жену во время отдыха на Ибице, а второй за вождение в пьяном виде. Летом 2019 года «Севилья» признала свою ошибку и продала голландца в «Аякс» почти за 16 миллионов евро. Возвращение Промеса в родной клуб стало для него исполнением мечты. Он купил дом в престижном районе города, а в интервью клубной пресс-службе рассказывал, что все время за рубежом мечтал вернуться в Амстердам. Супругу Промеса зовут Джейми. Спортсмен познакомился с ней еще в 18-летнем возрасте, когда выступал за «Твенте». У пары родилось трое детей. По данным Metaratings, исходя из нынешнего контракта со «Спартаком» он получает 3,5 миллиона евро в год. При этом в документе у него предусмотрены дополнительные выплаты при достижении определенных результатов. Весной 2022 года Промес открыл кальянную в Москве под названием Black Star Lounge. Как утверждал telegram-канал «Мутко против», по итогам года бизнес принес убытки в размере 16 миллионов рублей. В апреле 2023 года заведение закрыли. В ночь на 25 июля 2020 года на семейной семейной вечеринке в Амстердаме Промес ударил ножом своего двоюродного брата из-за подозрения в краже драгоценного ожерелья у тети. Пострадавший написал заявление спустя четыре месяца, однако полиция знала о преступлении. Оказалось, что телефон футболиста прослушивался во время их разговора с мамой. А следили за его разговорами, потому что он был подозреваемым в деле о контрабанде наркотиков. Сообщалось, что он вложил 75 тысяч евро в покупку двух партий кокаина общим весом более 1,3 тонны. Обвинение считает, что Промес играл в деле «руководящую» роль. Суд по делу о нападении на кузена закончился в июне 2023 года. Тогда его лишили свободы на полтора года. По делу о контрабанде кокаина суд Амстердама 14 февраля этого года приговорил спортсмена к шести годам тюрьмы, а 16 февраля его объявили в международный розыск. Промес не явился в суд, а также не признал вину в контрабанде. Его защита заявила, что обвинения основаны на косвенных уликах и прокуратура занимается трактовкой телефонных разговоров в своих интересах. Кроме того, адвокат указывал на то, что прийти в суд Промес не может, так как это может навредить отношениям с работодателем. Спортсмена 29 февраля задержали в аэропорту и доставили в полицейский участок. На следующий день его отпустили из-под стражи, однако запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что Промеса задержали из-за оставления места ДТП, однако официально о причинах задержания не сообщалось. В пресс-службе «Спартака» 3 марта заявили, что Промес пока не вернется в Россию.