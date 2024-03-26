Politico: выделенные США 300 миллионов долларов для ВСУ потратили еще в ноябре

26 марта 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Деньги были потрачены еще в ноябре 2023 года, пишет Politico Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пакет финансовой помощи ВСУ на 300 миллионов долларов, который конгресс США одобрил в прошлую субботу, был потрачен еще в ноябре 2023 года. Об этом сообщает газета Politico. «Когда в конце прошлой недели Конгресс одобрил выделение 300 миллионов долларов на вооружение Украины, это стало первым случаем, когда законодатели одобрили новое финансирование военных усилий Киева более чем за год. Есть только одна проблема: денег уже нет», — приводит издание слова источников. Пакет государственного финансирования, который включал средства для Украины, был подписан президентом США Джо Байденом недавно, однако, как утверждает представитель администрации, фактическое выделение этих средств произошло еще в ноябре 2023 года. Это стало возможным благодаря временной постоянной резолюции, по которой действовал Пентагон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пакет финансовой помощи ВСУ на 300 миллионов долларов, который конгресс США одобрил в прошлую субботу, был потрачен еще в ноябре 2023 года. Об этом сообщает газета Politico. «Когда в конце прошлой недели Конгресс одобрил выделение 300 миллионов долларов на вооружение Украины, это стало первым случаем, когда законодатели одобрили новое финансирование военных усилий Киева более чем за год. Есть только одна проблема: денег уже нет», — приводит издание слова источников. Пакет государственного финансирования, который включал средства для Украины, был подписан президентом США Джо Байденом недавно, однако, как утверждает представитель администрации, фактическое выделение этих средств произошло еще в ноябре 2023 года. Это стало возможным благодаря временной постоянной резолюции, по которой действовал Пентагон.