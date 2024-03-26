Рогозин предложил разрешить свободное ношение оружия для россиян

26 марта 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Сенатор Рогозин предложил несколько вариантов решения проблемы самообороны. Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сенатор России Дмитрий Рогозин предложил разрешить свободное ношение оружия россиянам в целях самообороны и, прежде всего, на время СВО, — офицерам действующей армии и сотрудникам силовых структур, а также офицерам запаса. Об этом Рогозин сообщил в своем telegram-канале. Сенатор от Запорожской области предложил несколько вариантов решения проблемы самообороны. «Разрешить свободное ношение оружия гражданами России в целях самообороны. На время СВО ограничить количество лиц, имеющих право ношения короткоствольного оружия и его применения в подобного „Крокусу“ ситуациях, офицерами действующей армии и силовых структур, а также офицерами запаса», — пишет Рогозин. По словам сенатора, он всемерно поддерживает вариант ношения оружия офицерами и силовиками, но, скорее всего, его инициатива не будет поддержана. «[Можно] ничего не делать, просто поохать и поахать», — говорит сенатор. Ранее Дмитрий Рогозин заступился за Роскосмос из-за неудачного пуска «Союз-2.1а». По его мнению, отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор России Дмитрий Рогозин предложил разрешить свободное ношение оружия россиянам в целях самообороны и, прежде всего, на время СВО, — офицерам действующей армии и сотрудникам силовых структур, а также офицерам запаса. Об этом Рогозин сообщил в своем telegram-канале. Сенатор от Запорожской области предложил несколько вариантов решения проблемы самообороны. «Разрешить свободное ношение оружия гражданами России в целях самообороны. На время СВО ограничить количество лиц, имеющих право ношения короткоствольного оружия и его применения в подобного „Крокусу“ ситуациях, офицерами действующей армии и силовых структур, а также офицерами запаса», — пишет Рогозин. По словам сенатора, он всемерно поддерживает вариант ношения оружия офицерами и силовиками, но, скорее всего, его инициатива не будет поддержана. «[Можно] ничего не делать, просто поохать и поахать», — говорит сенатор. Ранее Дмитрий Рогозин заступился за Роскосмос из-за неудачного пуска «Союз-2.1а». По его мнению, отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации.