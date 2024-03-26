Рогозин предложил разрешить свободное ношение оружия для россиян

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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, rae, портрет, указательный палец вверх
Сенатор Рогозин предложил несколько вариантов решения проблемы самообороны. Фото:

Сенатор России Дмитрий Рогозин предложил разрешить свободное ношение оружия россиянам в целях самообороны и, прежде всего, на время СВО, — офицерам действующей армии и сотрудникам силовых структур, а также офицерам запаса. Об этом Рогозин сообщил в своем telegram-канале. Сенатор от Запорожской области предложил несколько вариантов решения проблемы самообороны.

«Разрешить свободное ношение оружия гражданами России в целях самообороны. На время СВО ограничить количество лиц, имеющих право ношения короткоствольного оружия и его применения в подобного „Крокусу“ ситуациях, офицерами действующей армии и силовых структур, а также офицерами запаса», — пишет Рогозин.

По словам сенатора, он всемерно поддерживает вариант ношения оружия офицерами и силовиками, но, скорее всего, его инициатива не будет поддержана. «[Можно] ничего не делать, просто поохать и поахать», — говорит сенатор.

Ранее Дмитрий Рогозин заступился за Роскосмос из-за неудачного пуска «Союз-2.1а». По его мнению, отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации.

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Сенатор России Дмитрий Рогозин предложил разрешить свободное ношение оружия россиянам в целях самообороны и, прежде всего, на время СВО, — офицерам действующей армии и сотрудникам силовых структур, а также офицерам запаса. Об этом Рогозин сообщил в своем telegram-канале. Сенатор от Запорожской области предложил несколько вариантов решения проблемы самообороны. «Разрешить свободное ношение оружия гражданами России в целях самообороны. На время СВО ограничить количество лиц, имеющих право ношения короткоствольного оружия и его применения в подобного „Крокусу“ ситуациях, офицерами действующей армии и силовых структур, а также офицерами запаса», — пишет Рогозин. По словам сенатора, он всемерно поддерживает вариант ношения оружия офицерами и силовиками, но, скорее всего, его инициатива не будет поддержана. «[Можно] ничего не делать, просто поохать и поахать», — говорит сенатор. Ранее Дмитрий Рогозин заступился за Роскосмос из-за неудачного пуска «Союз-2.1а». По его мнению, отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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