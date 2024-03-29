Что известно о взрывах на Украине, из-за которых повреждены ТЭС и ГЭС

«Укрэнерго»: повреждены украинские ТЭС и ГЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
В результате взрывов на Украине повреждены ТЭС и ГЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре и на западе Украины получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Отмечается, что в украинском городе Днепропетровск были слышны взрывы. На территории Украины звучали серены воздушной тревоги. URA.RU приводит всю известную информацию к этому часу.

Взрывы в Днепропетровске

Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в городе Днепропетровске слышны звуки взрывов. Также взрывы отмечаются в Кременчуге и Хмельницком. По мимо этого на территории Украины звучит воздушная тревога.

Польская авиация в небе

В небо поднялась польская авиация. Как отметило оперативное командование польских Вооруженных сил, они опасаются «интенсивной активности РФ». В соцсети х попытались успокоить граждан Польши, отметив, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства соблюдены.

Повреждение ТЭС и ГЭС

Как стало понятно из сообщения «Укрэнерго», повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины. Отмечается, что были применены аварийные отключения электроэнергии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре и на западе Украины получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Отмечается, что в украинском городе Днепропетровск были слышны взрывы. На территории Украины звучали серены воздушной тревоги. URA.RU приводит всю известную информацию к этому часу. Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в городе Днепропетровске слышны звуки взрывов. Также взрывы отмечаются в Кременчуге и Хмельницком. По мимо этого на территории Украины звучит воздушная тревога. В небо поднялась польская авиация. Как отметило оперативное командование польских Вооруженных сил, они опасаются «интенсивной активности РФ». В соцсети х попытались успокоить граждан Польши, отметив, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства соблюдены. Как стало понятно из сообщения «Укрэнерго», повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины. Отмечается, что были применены аварийные отключения электроэнергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...