Что известно о взрывах на Украине, из-за которых повреждены ТЭС и ГЭС

В центре и на западе Украины получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Отмечается, что в украинском городе Днепропетровск были слышны взрывы. На территории Украины звучали серены воздушной тревоги. URA.RU приводит всю известную информацию к этому часу.
Взрывы в Днепропетровске
Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в городе Днепропетровске слышны звуки взрывов. Также взрывы отмечаются в Кременчуге и Хмельницком. По мимо этого на территории Украины звучит воздушная тревога.
Польская авиация в небе
В небо поднялась польская авиация. Как отметило оперативное командование польских Вооруженных сил, они опасаются «интенсивной активности РФ». В соцсети х попытались успокоить граждан Польши, отметив, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства соблюдены.
Повреждение ТЭС и ГЭС
Как стало понятно из сообщения «Укрэнерго», повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины. Отмечается, что были применены аварийные отключения электроэнергии.
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