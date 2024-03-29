Между Тюменью и Курганом временно перекроют движение

Движение автомобилей между Тюменью и Курганом приостановят на четыре часа для проведения дорожных работ. Об этом со ссылкой на региональное управление автомобильных дорог сообщает главное управление строительства Тюменской области.
«Важное изменение в организации дорожного движения на автомобильной дороге Курган-Тюмень. В связи с проведением краткосрочных работ по демонтажу П-образной опоры на автомобильной дороге Курган-Тюмень км 192+141 в период с 0.00 до 04.00 3 апреля будет перекрыто движение транспортных средств», — говорится в сообщении.
Поясняется, что на время перекрытия за соблюдением правил движения в месте демонтажа будут работать наряды ДПС. Водителей просят отказаться от поездок по трассе в обозначенное время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.