Между Тюменью и Курганом временно перекроют движение

Трассу «Тюмень — Курган» перекроют на четыре часа для проведения дорожных работ
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Движение будет остановлено для демонтажа опорных конструкций Фото:

Движение автомобилей между Тюменью и Курганом приостановят на четыре часа для проведения дорожных работ. Об этом со ссылкой на региональное управление автомобильных дорог сообщает главное управление строительства Тюменской области.

«Важное изменение в организации дорожного движения на автомобильной дороге Курган-Тюмень. В связи с проведением краткосрочных работ по демонтажу П-образной опоры на автомобильной дороге Курган-Тюмень км 192+141 в период с 0.00 до 04.00 3 апреля будет перекрыто движение транспортных средств», — говорится в сообщении.

Поясняется, что на время перекрытия за соблюдением правил движения в месте демонтажа будут работать наряды ДПС. Водителей просят отказаться от поездок по трассе в обозначенное время.

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Движение автомобилей между Тюменью и Курганом приостановят на четыре часа для проведения дорожных работ. Об этом со ссылкой на региональное управление автомобильных дорог сообщает главное управление строительства Тюменской области. «Важное изменение в организации дорожного движения на автомобильной дороге Курган-Тюмень. В связи с проведением краткосрочных работ по демонтажу П-образной опоры на автомобильной дороге Курган-Тюмень км 192+141 в период с 0.00 до 04.00 3 апреля будет перекрыто движение транспортных средств», — говорится в сообщении. Поясняется, что на время перекрытия за соблюдением правил движения в месте демонтажа будут работать наряды ДПС. Водителей просят отказаться от поездок по трассе в обозначенное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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