Якушев наградил свердловчанок, забравших все медали на чемпионате по биатлону. Фото

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Владимир Якушев наградил биатлонисток Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев принял участие в награждении спортсменок из Свердловской области, забравших все медали в женском масс-старте по биатлону в рамках чемпионата России. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В „Жемчужине Сибири“ завершился масс-старт среди женщин. Все спортсменки (забравшие призовые места — прим. URA.RU) представляли Свердловскую область. В торжественной церемонии награждения принял участие Полномочный представитель Президента России в УФО Владимир Якушев», — говорится в telegram-канале центра.

Золотую медаль получила Наталья Шевченко, преодолевшая дистанцию 12,5 километров с одним кругом штрафа на четырех огневых рубежах за 37 минут 2.5 секунды. Серебряную медаль вручили Ирине Казакевич. Медную медаль забрала Анастасия Шевченко.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев принял участие в награждении спортсменок из Свердловской области, забравших все медали в женском масс-старте по биатлону в рамках чемпионата России. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В „Жемчужине Сибири“ завершился масс-старт среди женщин. Все спортсменки (забравшие призовые места — прим. URA.RU) представляли Свердловскую область. В торжественной церемонии награждения принял участие Полномочный представитель Президента России в УФО Владимир Якушев», — говорится в telegram-канале центра. Золотую медаль получила Наталья Шевченко, преодолевшая дистанцию 12,5 километров с одним кругом штрафа на четырех огневых рубежах за 37 минут 2.5 секунды. Серебряную медаль вручили Ирине Казакевич. Медную медаль забрала Анастасия Шевченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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