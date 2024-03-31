Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев принял участие в награждении спортсменок из Свердловской области, забравших все медали в женском масс-старте по биатлону в рамках чемпионата России. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«В „Жемчужине Сибири“ завершился масс-старт среди женщин. Все спортсменки (забравшие призовые места — прим. URA.RU) представляли Свердловскую область. В торжественной церемонии награждения принял участие Полномочный представитель Президента России в УФО Владимир Якушев», — говорится в telegram-канале центра.
Золотую медаль получила Наталья Шевченко, преодолевшая дистанцию 12,5 километров с одним кругом штрафа на четырех огневых рубежах за 37 минут 2.5 секунды. Серебряную медаль вручили Ирине Казакевич. Медную медаль забрала Анастасия Шевченко.
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