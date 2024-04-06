Происшествия МЧС предупредило жителей Барнаула о возможном подтоплении домов 06 апреля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + В ГУ МЧС по Алтайскому краю заявили, что Барнаульское село с населением в 4500 человек может подтопить Фото: Сергей Русанов © URA.RU Появилась угроза подтопления жилых домов в барнаульском городском округе в селе Лебяжье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. «В селе Лебяжье создалась угроза подтопления частного жилья. На месте в работе задействована пожарно-насосная станция, бойцы седьмой пожарно-спасательной части первого отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю контролируют ситуацию», — заявили в telegram-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю. Отмечается, что в селе проживают более 4500 человек. В регионе сейчас подтоплено 99 жилых домов и 473 приусадебных участков. С начала паводков сотрудники МЧС возвели 17 дамб протяженностью 10 км. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Появилась угроза подтопления жилых домов в барнаульском городском округе в селе Лебяжье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. «В селе Лебяжье создалась угроза подтопления частного жилья. На месте в работе задействована пожарно-насосная станция, бойцы седьмой пожарно-спасательной части первого отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю контролируют ситуацию», — заявили в telegram-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю. Отмечается, что в селе проживают более 4500 человек. В регионе сейчас подтоплено 99 жилых домов и 473 приусадебных участков. С начала паводков сотрудники МЧС возвели 17 дамб протяженностью 10 км. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям