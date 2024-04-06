МЧС предупредило жителей Барнаула о возможном подтоплении домов

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Соревнования по пожарно-спасательному спорту. Пермь, мчс, шеврон мчс
В ГУ МЧС по Алтайскому краю заявили, что Барнаульское село с населением в 4500 человек может подтопить Фото:

Появилась угроза подтопления жилых домов в барнаульском городском округе в селе Лебяжье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«В селе Лебяжье создалась угроза подтопления частного жилья. На месте в работе задействована пожарно-насосная станция, бойцы седьмой пожарно-спасательной части первого отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю контролируют ситуацию», — заявили в telegram-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю. Отмечается, что в селе проживают более 4500 человек.

В регионе сейчас подтоплено 99 жилых домов и 473 приусадебных участков. С начала паводков сотрудники МЧС возвели 17 дамб протяженностью 10 км.

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Появилась угроза подтопления жилых домов в барнаульском городском округе в селе Лебяжье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. «В селе Лебяжье создалась угроза подтопления частного жилья. На месте в работе задействована пожарно-насосная станция, бойцы седьмой пожарно-спасательной части первого отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю контролируют ситуацию», — заявили в telegram-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю. Отмечается, что в селе проживают более 4500 человек. В регионе сейчас подтоплено 99 жилых домов и 473 приусадебных участков. С начала паводков сотрудники МЧС возвели 17 дамб протяженностью 10 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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