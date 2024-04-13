Армия и оружие Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» 14 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 + Израиль нанес ответные удары Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израильские военные ударили по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в ответ на запуск дронов с территории Ливана. Об этом заявили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Ранее с территории Ливана были запущены беспилотники в направлении населенных пунктов <…> на севере Израиля. В ответ израильские истребители и артиллерия нанесли удары по террористическим объектам „Хезболлы“. Среди пораженных целей — объекты инфраструктуры и военные посты», — написано в telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее Иран подтвердил запуск дронов по Израилю и предупредил о готовящейся ракетной атаке. По словам представителей Армии обороны Израиля, выпущенные с территории Ирана БПЛА достигнут цели через несколько часов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Израильские военные ударили по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в ответ на запуск дронов с территории Ливана. Об этом заявили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Ранее с территории Ливана были запущены беспилотники в направлении населенных пунктов <…> на севере Израиля. В ответ израильские истребители и артиллерия нанесли удары по террористическим объектам „Хезболлы“. Среди пораженных целей — объекты инфраструктуры и военные посты», — написано в telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее Иран подтвердил запуск дронов по Израилю и предупредил о готовящейся ракетной атаке. По словам представителей Армии обороны Израиля, выпущенные с территории Ирана БПЛА достигнут цели через несколько часов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям