Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы»

Израильские военные ударили по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в ответ на запуск дронов с территории Ливана. Об этом заявили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Ранее с территории Ливана были запущены беспилотники в направлении населенных пунктов <…> на севере Израиля. В ответ израильские истребители и артиллерия нанесли удары по террористическим объектам „Хезболлы“. Среди пораженных целей — объекты инфраструктуры и военные посты», — написано в telegram-канале ЦАХАЛ.
Ранее Иран подтвердил запуск дронов по Израилю и предупредил о готовящейся ракетной атаке. По словам представителей Армии обороны Израиля, выпущенные с территории Ирана БПЛА достигнут цели через несколько часов
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