13 апреля 2024

Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы»

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Израиль нанес ответные удары
Израиль нанес ответные удары Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израильские военные ударили по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в ответ на запуск дронов с территории Ливана. Об этом заявили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ранее с территории Ливана были запущены беспилотники в направлении населенных пунктов <…> на севере Израиля. В ответ израильские истребители и артиллерия нанесли удары по террористическим объектам „Хезболлы“. Среди пораженных целей — объекты инфраструктуры и военные посты», — написано в telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее Иран подтвердил запуск дронов по Израилю и предупредил о готовящейся ракетной атаке. По словам представителей Армии обороны Израиля, выпущенные с территории Ирана БПЛА достигнут цели через несколько часов

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Израильские военные ударили по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в ответ на запуск дронов с территории Ливана. Об этом заявили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Ранее с территории Ливана были запущены беспилотники в направлении населенных пунктов <…> на севере Израиля. В ответ израильские истребители и артиллерия нанесли удары по террористическим объектам „Хезболлы“. Среди пораженных целей — объекты инфраструктуры и военные посты», — написано в telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее Иран подтвердил запуск дронов по Израилю и предупредил о готовящейся ракетной атаке. По словам представителей Армии обороны Израиля, выпущенные с территории Ирана БПЛА достигнут цели через несколько часов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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