Захарова высмеяла новый запрет Байдена Израилю

Захарова высмеяла Байдена, запретившего Израилю нападать на Хайфу
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Захарова упрекнула Байдена в финансировании вооруженных конфликтов по всему миру Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Президенту США Джо Байдену после запрета Израилю нападать на израильский город Хайфа осталось запретить себе участвовать в выборах. Так иронично прокомментировала заявление американского лидера представитель МИД России Мария Захарова.

«Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать. Было бы смешно, если бы этот человек не направлял миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Байден обсуждал очередное обострение конфликта Ирана и Израиля. Он оговорился, сказав, что «ясно дал понять израильтянам», что нельзя наступать на Хайфу, передает RT.

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Президенту США Джо Байдену после запрета Израилю нападать на израильский город Хайфа осталось запретить себе участвовать в выборах. Так иронично прокомментировала заявление американского лидера представитель МИД России Мария Захарова. «Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать. Было бы смешно, если бы этот человек не направлял миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Байден обсуждал очередное обострение конфликта Ирана и Израиля. Он оговорился, сказав, что «ясно дал понять израильтянам», что нельзя наступать на Хайфу, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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