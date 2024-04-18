Захарова высмеяла новый запрет Байдена Израилю

Президенту США Джо Байдену после запрета Израилю нападать на израильский город Хайфа осталось запретить себе участвовать в выборах. Так иронично прокомментировала заявление американского лидера представитель МИД России Мария Захарова.
«Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать. Было бы смешно, если бы этот человек не направлял миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру», — написала Мария Захарова
Ранее Байден обсуждал очередное обострение конфликта Ирана и Израиля. Он оговорился, сказав, что «ясно дал понять израильтянам», что нельзя наступать на Хайфу, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.