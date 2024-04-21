Зеленский пообещал заменить армию США в Европе, если получит снаряды

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский заявил, что армии США не нужно воевать, чтобы защитить Европу Фото:
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Армии США не нужно воевать, чтобы защитить Европу, так как этим займется Украина, если получит боеприпасы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Армии США сейчас не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы», — заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC News. Он также сказал, что боеприпасы для этого им должны предоставить США и назвал это хорошим решением.

Украинский президент добавил, что им нужно оружие дальнего действия, чтобы сократить потери на линии фронта. Из-за нехватки оружия украинская армия не может далеко продвинуться, так как оно не такое дальнобойное.

Ранее Палата представителей США приняла законопроект, который предоставляет Украине помощь в размере 61 миллиарда долларов. В документе сказано, что в эту сумму заложены деньги на поставку Киеву ATACMS и на пополнение арсенала США. Это первый законопроект о военной помощи США, который был принят в 2024 году.

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Армии США не нужно воевать, чтобы защитить Европу, так как этим займется Украина, если получит боеприпасы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Армии США сейчас не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы», — заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC News. Он также сказал, что боеприпасы для этого им должны предоставить США и назвал это хорошим решением. Украинский президент добавил, что им нужно оружие дальнего действия, чтобы сократить потери на линии фронта. Из-за нехватки оружия украинская армия не может далеко продвинуться, так как оно не такое дальнобойное. Ранее Палата представителей США приняла законопроект, который предоставляет Украине помощь в размере 61 миллиарда долларов. В документе сказано, что в эту сумму заложены деньги на поставку Киеву ATACMS и на пополнение арсенала США. Это первый законопроект о военной помощи США, который был принят в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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