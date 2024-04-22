22 апреля 2024

Арестованы все фигуранты дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Суд в Москве арестовал всех шестерых подозреваемых Фото:

По делу об убийстве москвича после того, как тот сделал замечание мигрантам за неправильно припаркованного автомобиля, были арестованы шесть подозреваемых. Об этом сообщили в московском суде.

«Суд в Москве арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке», — рассказали в суде. Сообщение передает РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По делу об убийстве москвича после того, как тот сделал замечание мигрантам за неправильно припаркованного автомобиля, были арестованы шесть подозреваемых. Об этом сообщили в московском суде. «Суд в Москве арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке», — рассказали в суде. Сообщение передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...