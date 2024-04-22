Арестованы все фигуранты дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке

22 апреля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Суд в Москве арестовал всех шестерых подозреваемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По делу об убийстве москвича после того, как тот сделал замечание мигрантам за неправильно припаркованного автомобиля, были арестованы шесть подозреваемых. Об этом сообщили в московском суде. «Суд в Москве арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке», — рассказали в суде. Сообщение передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По делу об убийстве москвича после того, как тот сделал замечание мигрантам за неправильно припаркованного автомобиля, были арестованы шесть подозреваемых. Об этом сообщили в московском суде. «Суд в Москве арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке», — рассказали в суде. Сообщение передает РИА Новости.