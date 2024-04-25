Военные России рассказали, как освобождали Ласточкино на авдеевском направлении

Минобороны: ВСУ понесли большие потери во время освобождения Ласточкино ВС РФ
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, кирпичный дом, весна, солдат, военный
ВС РФ вытеснили противника из лесополосы, тем самым начав штурм Ласточкино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Ласточкино на авдеевском направлении. В результате этого, украинская армия понесла огромные потери и бросила на позициях оружие, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Какие населенные пункты ВС РФ освободили за последнюю неделю. Карта

«Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации <…> удалось выбить противника из огневых точек», — передает ведомство информацию военнослужащих группировки войск «Центр». Отмечается, что ВСУ бросили свои позиции в населенном пункте. При этом они понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства.

Ранее российская армия освободила Северное в ДНР. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за последнюю неделю военные Украины были выбиты из населенных пунктов Ласточкино, Победа и Северное.

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Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Ласточкино на авдеевском направлении. В результате этого, украинская армия понесла огромные потери и бросила на позициях оружие, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России. «Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации <…> удалось выбить противника из огневых точек», — передает ведомство информацию военнослужащих группировки войск «Центр». Отмечается, что ВСУ бросили свои позиции в населенном пункте. При этом они понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства. Ранее российская армия освободила Северное в ДНР. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за последнюю неделю военные Украины были выбиты из населенных пунктов Ласточкино, Победа и Северное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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