Военные России рассказали, как освобождали Ласточкино на авдеевском направлении

Минобороны: ВСУ понесли большие потери во время освобождения Ласточкино ВС РФ

25 апреля 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ вытеснили противника из лесополосы, тем самым начав штурм Ласточкино Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Ласточкино на авдеевском направлении. В результате этого, украинская армия понесла огромные потери и бросила на позициях оружие, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России. Новость по теме Какие населенные пункты ВС РФ освободили за последнюю неделю. Карта «Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации <…> удалось выбить противника из огневых точек», — передает ведомство информацию военнослужащих группировки войск «Центр». Отмечается, что ВСУ бросили свои позиции в населенном пункте. При этом они понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства. Ранее российская армия освободила Северное в ДНР. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за последнюю неделю военные Украины были выбиты из населенных пунктов Ласточкино, Победа и Северное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Ласточкино на авдеевском направлении. В результате этого, украинская армия понесла огромные потери и бросила на позициях оружие, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России. «Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации <…> удалось выбить противника из огневых точек», — передает ведомство информацию военнослужащих группировки войск «Центр». Отмечается, что ВСУ бросили свои позиции в населенном пункте. При этом они понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства. Ранее российская армия освободила Северное в ДНР. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за последнюю неделю военные Украины были выбиты из населенных пунктов Ласточкино, Победа и Северное.