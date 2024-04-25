Военные России рассказали, как освобождали Ласточкино на авдеевском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Ласточкино на авдеевском направлении. В результате этого, украинская армия понесла огромные потери и бросила на позициях оружие, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации <…> удалось выбить противника из огневых точек», — передает ведомство информацию военнослужащих группировки войск «Центр». Отмечается, что ВСУ бросили свои позиции в населенном пункте. При этом они понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства.
Ранее российская армия освободила Северное в ДНР. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за последнюю неделю военные Украины были выбиты из населенных пунктов Ласточкино, Победа и Северное.
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