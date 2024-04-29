Сотрудники челябинского МЧС показали, как ограждают дороги от паводка в Тюмени

Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России по Челябинской области задействованы на укреплении дамб в Тюменской области. В ведомстве продемонстрировали, как проходит работа по ограждению инфраструктуры соседнего региона от паводковых вод.
«Сотрудники аэромобильной группировки продолжают противопаводковые мероприятия в Тюменской области. В задачи специалистов входит укрепление дамб, организация лодочной переправы, мониторинг обстановки», — рассказали в МЧС Челябинской области.
Сейчас на федеральной трассе Р-402 (Арбатский район) из-за укрепления дороги от возможного затопления на протяжении восьми километров организовали реверсивное движение. Проезд автомобилей из-за этого затруднен.
Ранее в ведомстве заявили, что для обеспечения безопасности жителей Тюменской области были направлены 70 человек личного состава и 6 единицы техники. Недавно челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогали провести дезинфекцию на пострадавших от наводнения территориях в Кургане.
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