Сотрудники челябинского МЧС показали, как ограждают дороги от паводка в Тюмени

Сотрудники челябинского МЧС укрепляют дамбы и делают лодочные переправы в Тюмени

29 апреля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

В Тюменской области для борьбы с паводком задействованы 70 сотрудников челябинского МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России по Челябинской области задействованы на укреплении дамб в Тюменской области. В ведомстве продемонстрировали, как проходит работа по ограждению инфраструктуры соседнего региона от паводковых вод. «Сотрудники аэромобильной группировки продолжают противопаводковые мероприятия в Тюменской области. В задачи специалистов входит укрепление дамб, организация лодочной переправы, мониторинг обстановки», — рассказали в МЧС Челябинской области. Сейчас на федеральной трассе Р-402 (Арбатский район) из-за укрепления дороги от возможного затопления на протяжении восьми километров организовали реверсивное движение. Проезд автомобилей из-за этого затруднен. Ранее в ведомстве заявили, что для обеспечения безопасности жителей Тюменской области были направлены 70 человек личного состава и 6 единицы техники. Недавно челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогали провести дезинфекцию на пострадавших от наводнения территориях в Кургане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России по Челябинской области задействованы на укреплении дамб в Тюменской области. В ведомстве продемонстрировали, как проходит работа по ограждению инфраструктуры соседнего региона от паводковых вод. «Сотрудники аэромобильной группировки продолжают противопаводковые мероприятия в Тюменской области. В задачи специалистов входит укрепление дамб, организация лодочной переправы, мониторинг обстановки», — рассказали в МЧС Челябинской области. Сейчас на федеральной трассе Р-402 (Арбатский район) из-за укрепления дороги от возможного затопления на протяжении восьми километров организовали реверсивное движение. Проезд автомобилей из-за этого затруднен. Ранее в ведомстве заявили, что для обеспечения безопасности жителей Тюменской области были направлены 70 человек личного состава и 6 единицы техники. Недавно челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогали провести дезинфекцию на пострадавших от наводнения территориях в Кургане.