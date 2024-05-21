В Турции назвали возможную причину крушения вертолета президента Ирана Раиси

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана могла оказаться спланированной. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet. В настоящий момент в Иране проходит религиозная борьба за власть, отмечают журналисты. Они предполагают, что гибель Раиси и Абдоллахиана как раз является частью этой борьбы.
"Раиси входил в состав делегации, которая будет выбирать религиозного лидера, и был одним из самых сильных кандидатов на пост религиозного лидера. Однако часть хочет видеть на этом посту сына Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи", - отмечают авторы издания. Они подчеркивают, что министр иностранных дел Абдоллахиан также считался важной фигурой в иранском режиме и считался кандидатом на пост президента Ирана после Раиси. «Если на него [главу МИД] было совершено покушение, это означает убийство двух зайцев одним выстрелом», — подытоживают турецкие журналисты.
Президент Ирана Раиси погиб 19 марта в ходе крушения вертолета в горах провинции Восточный Азербайджан. На борту также находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Однако, по словам авторов турецкого издания Turkiye, последний изначально должен был лететь на другом вертолете. Расследование инцидента продолжается, сообщает MK.RU. В Турции объявили траур в связи с гибелью Раиси, передает RT.
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