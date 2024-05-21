Песков: США заняли любопытную позицию в отношении ордера МУС на арест Нетаньяху

21 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: США заняли любопытную позицию в отношении ордера МУС на арест Нетаньяху Фото: Роман Наумов © URA.RU В Кремле назвали любопытной позицию США и готовность использовать санкционные методы в отношении Международного уголовного суда, который пригрозил выдачей ордера на арест премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В целом, ситуация более чем любопытная в плане США. Готовность использовать санкционные методы даже в отношении МУСа. Весьма любопытно. С одной стороны, мы не поддерживаем МУС, с другой — мы внимательно наблюдаем особенности позиции», — отметил Песков. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех высокопоставленных представителей ХАМАС за действия в Газе. Президент США Байден возмутился этим заявлением. А американский конгресс даже намерен рассмотреть возможность ввести санкции против МУС, если ордер на арест Нетаньяху будет выдан. Как эту ситуацию и эти заявления американских политиков расценивают в Кремле? Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галланта и трех высокопоставленных представителей ХАМАС (Яхьи Синвара, Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, более известного как Мохаммед Дейф, и Исмаила Хании) действия в Газе. Президент Байден возмутился этим заявлением. А американский конгресс даже намерен рассмотреть возможность ввести санкции против МУС, если ордер на арест Нетаньяху будет выдан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле назвали любопытной позицию США и готовность использовать санкционные методы в отношении Международного уголовного суда, который пригрозил выдачей ордера на арест премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В целом, ситуация более чем любопытная в плане США. Готовность использовать санкционные методы даже в отношении МУСа. Весьма любопытно. С одной стороны, мы не поддерживаем МУС, с другой — мы внимательно наблюдаем особенности позиции», — отметил Песков. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех высокопоставленных представителей ХАМАС за действия в Газе. Президент США Байден возмутился этим заявлением. А американский конгресс даже намерен рассмотреть возможность ввести санкции против МУС, если ордер на арест Нетаньяху будет выдан. Как эту ситуацию и эти заявления американских политиков расценивают в Кремле? Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галланта и трех высокопоставленных представителей ХАМАС (Яхьи Синвара, Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, более известного как Мохаммед Дейф, и Исмаила Хании) действия в Газе. Президент Байден возмутился этим заявлением. А американский конгресс даже намерен рассмотреть возможность ввести санкции против МУС, если ордер на арест Нетаньяху будет выдан.