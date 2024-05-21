Мишустин рассказал, как изменится жизнь студентов благодаря цифровым кафедрам

В России продолжится создание «цифровых кафедр» в университетах, благодаря которым студенты смогу получить вторую специальность в IT-сфере. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин во время своего участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 21 мая, его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Одна из задач на перспективу по подготовке кадров это, конечно, задача трансформации секторов экономики и продолжить создание так называемых цифровых кафедр. Благодаря им студенты могут получить в дополнение к основной вторую специальность, связанную с внедрением современных технологий», — заявил Мишустин.
Премьер-министр озвучил планы о запуске в России универсальной образовательной платформы для всех вузов страны, которая обеспечит студентам возможность развивать профессиональные навыки в удобном и доступном формате. В дополнение к усилиям в образовательной сфере, акцент делается на развитие инфраструктуры облачных сервисов и строительство новых центров обработки данных. «Это станет ключевым фактором в обеспечении технологического суверенитета и цифровой трансформации страны», — заключил Мишустин.
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