Мишустин рассказал, как изменится жизнь студентов благодаря цифровым кафедрам

Правительство продолжит внедрять современные технологии в образование

21 мая 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Правительство Мишустина продолжает внедрять в России цифровые кафедры Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России продолжится создание «цифровых кафедр» в университетах, благодаря которым студенты смогу получить вторую специальность в IT-сфере. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин во время своего участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 21 мая, его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Новость по теме Льготы для IT и цифровое будущее РФ: о чем говорил Мишустин на конференции ЦИПР «Одна из задач на перспективу по подготовке кадров это, конечно, задача трансформации секторов экономики и продолжить создание так называемых цифровых кафедр. Благодаря им студенты могут получить в дополнение к основной вторую специальность, связанную с внедрением современных технологий», — заявил Мишустин. Премьер-министр озвучил планы о запуске в России универсальной образовательной платформы для всех вузов страны, которая обеспечит студентам возможность развивать профессиональные навыки в удобном и доступном формате. В дополнение к усилиям в образовательной сфере, акцент делается на развитие инфраструктуры облачных сервисов и строительство новых центров обработки данных. «Это станет ключевым фактором в обеспечении технологического суверенитета и цифровой трансформации страны», — заключил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России продолжится создание «цифровых кафедр» в университетах, благодаря которым студенты смогу получить вторую специальность в IT-сфере. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин во время своего участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 21 мая, его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. «Одна из задач на перспективу по подготовке кадров это, конечно, задача трансформации секторов экономики и продолжить создание так называемых цифровых кафедр. Благодаря им студенты могут получить в дополнение к основной вторую специальность, связанную с внедрением современных технологий», — заявил Мишустин. Премьер-министр озвучил планы о запуске в России универсальной образовательной платформы для всех вузов страны, которая обеспечит студентам возможность развивать профессиональные навыки в удобном и доступном формате. В дополнение к усилиям в образовательной сфере, акцент делается на развитие инфраструктуры облачных сервисов и строительство новых центров обработки данных. «Это станет ключевым фактором в обеспечении технологического суверенитета и цифровой трансформации страны», — заключил Мишустин.