Мишустин рассказал, как изменится жизнь студентов благодаря цифровым кафедрам

Правительство продолжит внедрять современные технологии в образование
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, мишустин михаил, топ
Правительство Мишустина продолжает внедрять в России цифровые кафедры Фото:

В России продолжится создание «цифровых кафедр» в университетах, благодаря которым студенты смогу получить вторую специальность в IT-сфере. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин во время своего участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 21 мая, его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Новость по теме
Льготы для IT и цифровое будущее РФ: о чем говорил Мишустин на конференции ЦИПР

«Одна из задач на перспективу по подготовке кадров это, конечно, задача трансформации секторов экономики и продолжить создание так называемых цифровых кафедр. Благодаря им студенты могут получить в дополнение к основной вторую специальность, связанную с внедрением современных технологий», — заявил Мишустин.

Премьер-министр озвучил планы о запуске в России универсальной образовательной платформы для всех вузов страны, которая обеспечит студентам возможность развивать профессиональные навыки в удобном и доступном формате. В дополнение к усилиям в образовательной сфере, акцент делается на развитие инфраструктуры облачных сервисов и строительство новых центров обработки данных. «Это станет ключевым фактором в обеспечении технологического суверенитета и цифровой трансформации страны», — заключил Мишустин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России продолжится создание «цифровых кафедр» в университетах, благодаря которым студенты смогу получить вторую специальность в IT-сфере. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин во время своего участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 21 мая, его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. «Одна из задач на перспективу по подготовке кадров это, конечно, задача трансформации секторов экономики и продолжить создание так называемых цифровых кафедр. Благодаря им студенты могут получить в дополнение к основной вторую специальность, связанную с внедрением современных технологий», — заявил Мишустин. Премьер-министр озвучил планы о запуске в России универсальной образовательной платформы для всех вузов страны, которая обеспечит студентам возможность развивать профессиональные навыки в удобном и доступном формате. В дополнение к усилиям в образовательной сфере, акцент делается на развитие инфраструктуры облачных сервисов и строительство новых центров обработки данных. «Это станет ключевым фактором в обеспечении технологического суверенитета и цифровой трансформации страны», — заключил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...