Российские компании вложили триллионы в развитие IT-отрасли за четыре года

Инвестиции российских предприятий в развитие IT-технологии за четыре года выросли более, чем на 80% и достигли четырех триллионов рублей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.
«Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за четыре последних года выросли более чем на 80% и достигли свыше четырех триллионов рублей», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция выступления премьер-министра проходит на телеканале «Россия 24».
Председатель кабмина уточнил, что по итогам четырех лет объем средств, направленных на развитие IT-инфраструктуры, вырос на треть до полутора триллионов рублей. Также в два с половиной раза увеличилось количество денег, вложенных на внедрение программных продуктов. «Все это говорит о том, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности», — подчеркнул Мишустин.
Кроме того, за этот период вдвое увеличились объемы продаж российского программного обеспечения. Также пятикратно увеличилось использование готовых пакетных решений, сказал премьер.
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