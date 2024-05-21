Российские компании вложили триллионы в развитие IT-отрасли за четыре года

Мишустин: за 4 года инвестиции компании в IT достигли 4 триллионов рублей
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Михаил Мишустин заявил о росте спроса на российское ПО
Михаил Мишустин заявил о росте спроса на российское ПО Фото:

Инвестиции российских предприятий в развитие IT-технологии за четыре года выросли более, чем на 80% и достигли четырех триллионов рублей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.

«Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за четыре последних года выросли более чем на 80% и достигли свыше четырех триллионов рублей», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция выступления премьер-министра проходит на телеканале «Россия 24».

Председатель кабмина уточнил, что по итогам четырех лет объем средств, направленных на развитие IT-инфраструктуры, вырос на треть до полутора триллионов рублей. Также в два с половиной раза увеличилось количество денег, вложенных на внедрение программных продуктов. «Все это говорит о том, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности», — подчеркнул Мишустин.

Кроме того, за этот период вдвое увеличились объемы продаж российского программного обеспечения. Также пятикратно увеличилось использование готовых пакетных решений, сказал премьер.

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Инвестиции российских предприятий в развитие IT-технологии за четыре года выросли более, чем на 80% и достигли четырех триллионов рублей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде. «Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за четыре последних года выросли более чем на 80% и достигли свыше четырех триллионов рублей», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция выступления премьер-министра проходит на телеканале «Россия 24». Председатель кабмина уточнил, что по итогам четырех лет объем средств, направленных на развитие IT-инфраструктуры, вырос на треть до полутора триллионов рублей. Также в два с половиной раза увеличилось количество денег, вложенных на внедрение программных продуктов. «Все это говорит о том, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности», — подчеркнул Мишустин. Кроме того, за этот период вдвое увеличились объемы продаж российского программного обеспечения. Также пятикратно увеличилось использование готовых пакетных решений, сказал премьер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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