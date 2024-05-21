Песков: спецслужбы России следят за милитаризацией космоса со стороны США

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
США планирует милитаризацию в космосе, намекнул Дмитрий Песков Фото:

Россия продолжает следить за действиями США, связанными с вооружением в космосе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в тот момент, когда Вашингтон выступил против резолюции РФ о полном запрете вооружения в космосе, для Москвы все стало понятно об американской программе милитаризации в космосе.

«Наши спецслужбы выполняют свою работу. Обращаем внимание, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей российской резолюции (по запрету вооружения в космосе — прим. URA.RU). <…> Мы выступали за комплексное решение этого вопроса, за полный отказ [от милитаризации]», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Совет Безопасности (СБ) ООН накануне отклонил российский проект о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 стран проголосовали за только семеро. Такие страны как США, Франция, Япония и другие проголосовали против.

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Россия продолжает следить за действиями США, связанными с вооружением в космосе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в тот момент, когда Вашингтон выступил против резолюции РФ о полном запрете вооружения в космосе, для Москвы все стало понятно об американской программе милитаризации в космосе. «Наши спецслужбы выполняют свою работу. Обращаем внимание, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей российской резолюции (по запрету вооружения в космосе — прим. URA.RU). <…> Мы выступали за комплексное решение этого вопроса, за полный отказ [от милитаризации]», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Совет Безопасности (СБ) ООН накануне отклонил российский проект о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 стран проголосовали за только семеро. Такие страны как США, Франция, Япония и другие проголосовали против.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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