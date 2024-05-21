Песков: спецслужбы России следят за милитаризацией космоса со стороны США

21 мая 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

США планирует милитаризацию в космосе, намекнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия продолжает следить за действиями США, связанными с вооружением в космосе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в тот момент, когда Вашингтон выступил против резолюции РФ о полном запрете вооружения в космосе, для Москвы все стало понятно об американской программе милитаризации в космосе. «Наши спецслужбы выполняют свою работу. Обращаем внимание, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей российской резолюции (по запрету вооружения в космосе — прим. URA.RU). <…> Мы выступали за комплексное решение этого вопроса, за полный отказ [от милитаризации]», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Совет Безопасности (СБ) ООН накануне отклонил российский проект о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 стран проголосовали за только семеро. Такие страны как США, Франция, Япония и другие проголосовали против. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия продолжает следить за действиями США, связанными с вооружением в космосе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в тот момент, когда Вашингтон выступил против резолюции РФ о полном запрете вооружения в космосе, для Москвы все стало понятно об американской программе милитаризации в космосе. «Наши спецслужбы выполняют свою работу. Обращаем внимание, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей российской резолюции (по запрету вооружения в космосе — прим. URA.RU). <…> Мы выступали за комплексное решение этого вопроса, за полный отказ [от милитаризации]», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Совет Безопасности (СБ) ООН накануне отклонил российский проект о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 стран проголосовали за только семеро. Такие страны как США, Франция, Япония и другие проголосовали против.