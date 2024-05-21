Полмиллиона россиян поучаствовали в самом открытом голосовании ЕР

В России более 500 тысяч граждан приняли участие в электронном предварительном голосовании, которое проводит «Единая Россия», в первый его день. Представители партии не раз уточняли, что новые технологии выводят ЭПГ на новый уровень открытости. Всего желающих принять участие в процедуре первичного отбора кандидатов — более 2,7 миллиона человек, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
«Более полумиллиона человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» в первый день», — рассказал Сергей Перминов. Его цитирует пресс-служба «Единой России» на официальном сайте. По его словам, это 20% от всех зарегистрированных на электронное голосование избирателей.
Он уточнил, что на ЭПГ зарегистрировались более 2,7 миллиона человек. Такой показатель составляет почти 12% от общего числа избирателей в регионах, где в сентябре пройдут выборы. Предварительное голосование проходит с 20 по 26 мая.
При этом с самого начала работы предварительного голосования, цифровая структура ЕР подвергается множеству кибератак. «Основные типы атак с начала процедуры – сканирование, попытки эксплуатации известных уязвимостей, инжекшнов, манипуляций с электронными бюллетенями – добавить в блокчейн неподписанные или некорректные бюллетени», — заявил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатаев.
В середине мая «Единая Россия» заявила о подготовке к предварительному голосованию. В разработке механизма также участвовало министерство цифровизации. Отмечается, что новые технологии голосования включают в себя все принципы, включая открытость.
Единый день голосования в текущем году назначен на 8 сентября. В эту дату состоятся 70 избирательных компаний в 42 регионах России. В ЕДГ пройдут довыборы депутата Госдумы в Хакасии, избрание депутатов законодательных собраний, гордум, а также выборы в органы местного самоуправления.
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