Песков раскрыл, кто представит РФ на прощании с президентом Ирана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлен от РФ на церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра, и поэтому российская сторона будет представлена делегацией во главе с Володиным. Он завтра отправляется туда», — заявил Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
Президент Ирана Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолета в горах провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Турецкое издание Hurriyet сообщило, что гибель Раиси может быть обусловлена внутренней политической борьбой, передает RT.
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