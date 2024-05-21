Песков раскрыл, кто представит РФ на прощании с президентом Ирана

Песков: Володин будет представлять РФ на церемонии прощания с погибшим Раиси
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Дмитрий Песков сообщил, что Вячеслав Володин поедет на прощание с президентом Ирана
Дмитрий Песков сообщил, что Вячеслав Володин поедет на прощание с президентом Ирана Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлен от РФ на церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра, и поэтому российская сторона будет представлена делегацией во главе с Володиным. Он завтра отправляется туда», — заявил Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент Ирана Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолета в горах провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Турецкое издание Hurriyet сообщило, что гибель Раиси может быть обусловлена внутренней политической борьбой, передает RT. 

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлен от РФ на церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра, и поэтому российская сторона будет представлена делегацией во главе с Володиным. Он завтра отправляется туда », — заявил Песков. Его слова приводит «Интерфакс ». Президент Ирана Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолета в горах провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Турецкое издание Hurriyet сообщило, что гибель Раиси может быть обусловлена внутренней политической борьбой, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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