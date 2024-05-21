На рейсе из Лондона в Сингапур погиб человек и пострадали люди. Фото

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Из-за турбулентности во время перелета погиб человек, сообщила авиакомпания Singapore Airlines
Из-за турбулентности во время перелета погиб человек, сообщила авиакомпания Singapore Airlines Фото:

Во время следования из Лондона в Сингапур рейса авиакомпании Singapore Airlines произошла сильная турбулентность. Один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщили представители авиакомпании в соцсети Х.

«Рейс № SQ321 Singapore Airlines <...> столкнулся с серьезной турбулентностью на маршруте. <...> Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть раненые и один погибший», — говорится в заявлении. Самолет следовал из Лондона в Сингапур.

Сообщается, что самолет приземлился в Бангкоке в 15:45 по местному времени. Представители авиакомпании выразили соболезнования родственникам погибшего.

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Во время следования из Лондона в Сингапур рейса авиакомпании Singapore Airlines произошла сильная турбулентность. Один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщили представители авиакомпании в соцсети Х. «Рейс № SQ321 Singapore Airlines <...> столкнулся с серьезной турбулентностью на маршруте. <...> Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть раненые и один погибший», — говорится в заявлении. Самолет следовал из Лондона в Сингапур. Сообщается, что самолет приземлился в Бангкоке в 15:45 по местному времени. Представители авиакомпании выразили соболезнования родственникам погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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