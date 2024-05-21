Во время следования из Лондона в Сингапур рейса авиакомпании Singapore Airlines произошла сильная турбулентность. Один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщили представители авиакомпании в соцсети Х.
«Рейс № SQ321 Singapore Airlines <...> столкнулся с серьезной турбулентностью на маршруте. <...> Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть раненые и один погибший», — говорится в заявлении. Самолет следовал из Лондона в Сингапур.
Сообщается, что самолет приземлился в Бангкоке в 15:45 по местному времени. Представители авиакомпании выразили соболезнования родственникам погибшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.