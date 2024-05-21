Молдавия усилит оборонку за счет Евросоюза

Боррель: ЕС и Молдавия подписали соглашение о партнерстве в области безопасности
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Жозеп Боррель сообщил, что партнерство ЕС и Молдавии повысит устойчивость страны
Жозеп Боррель сообщил, что партнерство ЕС и Молдавии повысит устойчивость страны Фото:

Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о сотрудничестве в сферах безопасности и обороны. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Молдова является первой страной, подписавшей Партнерство в области безопасности и обороны с ЕС», — сообщил Боррель в соцсети X. Соглашение предусматривает углубление взаимодействия между сторонами в целях укрепления общей безопасности и развития оборонных возможностей.

Ранее молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил, что в Молдавии будет запущена компания, которая выступит против вступления страны в Евросоюз. ЕС планирует начать переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня, передает RT. 

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Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о сотрудничестве в сферах безопасности и обороны. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Молдова является первой страной, подписавшей Партнерство в области безопасности и обороны с ЕС», — сообщил Боррель в соцсети X. Соглашение предусматривает углубление взаимодействия между сторонами в целях укрепления общей безопасности и развития оборонных возможностей. Ранее молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил, что в Молдавии будет запущена компания, которая выступит против вступления страны в Евросоюз. ЕС планирует начать переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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