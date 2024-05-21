Германия выразила готовность поддержать план США по использованию доходов от активов РФ

Официальные лица Германии выразили готовность поддержать план США по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg. Размер суммы составляет 50 миллиардов долларов.
"Немецкие официальные лица готовы поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов для поддержки помощи Украины", — передают журналисты, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Они также напомнили, что размер суммы от замороженных активов РФ составляет 50 миллиардов долларов.
Авторы материала прогнозируют, что голос ФРГ за использование российских денег для помощи Киеву может стать решающим. Тем не менее, отмечают журналисты, ссылаясь на свои источники, решение не будет принято до тех пор, пока не пройдет заедание стран Большой семерки (G7) в июне.
В МИД РФ отмечали, что будут расценивать посягательство на российские активы со стороны Запада, как часть эскалации конфликта на Украине. Ранее в США был принят соответствующий закон, который позволит Вашингтону использовать российские активы.
В российском международном ведомстве обратили внимание, что данный документ не имеет юридической силы. Также такое решение стран Запада охарактеризовали в ведомстве как разбой, сообщает MK.RU. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что тема активов станет главной на заседании стран G7, передает RT.
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