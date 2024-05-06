Госдума меняет порядок работы для трехдневного утверждения правительства

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума РФ переносит пленарные заседания из-за утверждения правительства Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Госдума РФ изменит порядок работы для трехдневного утверждения состава правительства. Пленарные заседания 7 мая и 16 мая планируется отменить.

«В Госдуму внесен проект постановления об изменении порядка работы на ближайшие недели, подготовленный комиссией по регламенту. Документом предлагается отменить пленарные заседания 7 мая и 16 мая», — сообщает газета «Ведомости». Там добавили, что изменения в графике работы объясняются тем, что в эти дни будут утверждать премьера, вице-премьеров и гражданских министров.

Отмечалось, что уже 8 мая можно будет проголосовать по вопросу утверждения кандидатуры премьер-министра. Но сейчас не исключают, что утверждение премьера может быть назначено на 10 мая. Тогда вице-премьеры 12 мая встретятся с профильными комитетами Государственной думы. После этого 13 мая Государственная дума утвердит вице-премьеров на пленарном заседании, а 14 мая будут утверждены министры, заключили в газете.

15-17 марта в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства — Владимир Путин. Согласно закону, в день инаугурации правительство должно будет передать полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Ожидается, что это произойдет 7 мая.

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Госдума РФ изменит порядок работы для трехдневного утверждения состава правительства. Пленарные заседания 7 мая и 16 мая планируется отменить. «В Госдуму внесен проект постановления об изменении порядка работы на ближайшие недели, подготовленный комиссией по регламенту. Документом предлагается отменить пленарные заседания 7 мая и 16 мая», — сообщает газета «Ведомости». Там добавили, что изменения в графике работы объясняются тем, что в эти дни будут утверждать премьера, вице-премьеров и гражданских министров. Отмечалось, что уже 8 мая можно будет проголосовать по вопросу утверждения кандидатуры премьер-министра. Но сейчас не исключают, что утверждение премьера может быть назначено на 10 мая. Тогда вице-премьеры 12 мая встретятся с профильными комитетами Государственной думы. После этого 13 мая Государственная дума утвердит вице-премьеров на пленарном заседании, а 14 мая будут утверждены министры, заключили в газете. 15-17 марта в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства — Владимир Путин. Согласно закону, в день инаугурации правительство должно будет передать полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Ожидается, что это произойдет 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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