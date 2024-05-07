Полковнику ФСБ в отставке Фролову грозит 14 лет за взяточничество

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Фролова собираются отправить в колонию строгого режима Фото:

Прокурор запросил для отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Московском гарнизонном военном суде.

«В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили РИА Новости в суде. Уточняется, что такое наказание запрошено именно за взяточничество, в то время как обвинения в мошенничестве были прекращены из-за истечения срока давности.

По информации следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов под обманом заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Следствие считает, что Черкалин возглавлял эту преступную группировку. Ранее Фролов попросил суд о прекращении уголовного преследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве в силу истечения сроков давности.

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Прокурор запросил для отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Московском гарнизонном военном суде. «В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили РИА Новости в суде. Уточняется, что такое наказание запрошено именно за взяточничество, в то время как обвинения в мошенничестве были прекращены из-за истечения срока давности. По информации следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов под обманом заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Следствие считает, что Черкалин возглавлял эту преступную группировку. Ранее Фролов попросил суд о прекращении уголовного преследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве в силу истечения сроков давности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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