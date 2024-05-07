Полковнику ФСБ в отставке Фролову грозит 14 лет за взяточничество

07 мая 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Фролова собираются отправить в колонию строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокурор запросил для отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Московском гарнизонном военном суде. «В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили РИА Новости в суде. Уточняется, что такое наказание запрошено именно за взяточничество, в то время как обвинения в мошенничестве были прекращены из-за истечения срока давности. По информации следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов под обманом заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Следствие считает, что Черкалин возглавлял эту преступную группировку. Ранее Фролов попросил суд о прекращении уголовного преследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве в силу истечения сроков давности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор запросил для отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Московском гарнизонном военном суде. «В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили РИА Новости в суде. Уточняется, что такое наказание запрошено именно за взяточничество, в то время как обвинения в мошенничестве были прекращены из-за истечения срока давности. По информации следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов под обманом заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Следствие считает, что Черкалин возглавлял эту преступную группировку. Ранее Фролов попросил суд о прекращении уголовного преследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве в силу истечения сроков давности.