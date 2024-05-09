Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В День Победы президент России Владимир Путин и руководители ряда иностранных государств почтили память павших в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
Среди почетных гостей, принявших участие в церемонии с Владимиром Путиным, также были лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. От их имени цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. URA.RU ведет трансляцию парада Победы в соцсети «
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