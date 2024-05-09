Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, почетный караул, вечный огонь, александровский сад
У Могилы Неизвестного Солдата почтили память павшим в ВОВ Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

В День Победы президент России Владимир Путин и руководители ряда иностранных государств почтили память павших в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Среди почетных гостей, принявших участие в церемонии с Владимиром Путиным, также были лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. От их имени цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. URA.RU ведет трансляцию парада Победы в соцсети «Вконтакте» и на Rutube.

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В День Победы президент России Владимир Путин и руководители ряда иностранных государств почтили память павших в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Среди почетных гостей, принявших участие в церемонии с Владимиром Путиным, также были лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. От их имени цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. URA.RU ведет трансляцию парада Победы в соцсети «Вконтакте» и на Rutube.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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