Общество Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 09 мая 2024 в 13:13 Размер текста - 17 + У Могилы Неизвестного Солдата почтили память павшим в ВОВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году В День Победы президент России Владимир Путин и руководители ряда иностранных государств почтили память павших в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Среди почетных гостей, принявших участие в церемонии с Владимиром Путиным, также были лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. От их имени цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. URA.RU ведет трансляцию парада Победы в соцсети « Вконтакте» и на Rutube. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В День Победы президент России Владимир Путин и руководители ряда иностранных государств почтили память павших в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Среди почетных гостей, принявших участие в церемонии с Владимиром Путиным, также были лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. От их имени цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. URA.RU ведет трансляцию парада Победы в соцсети «Вконтакте» и на Rutube. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям