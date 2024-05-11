Захарова: Украина за 10 лет превратилась в «страну-самоизгой»

11 мая 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала Украину неудачным государством Фото: Владимир Андреев © URA.RU За последние десять лет Украина стала «страной-самоизгоем». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также назвала Украину «failed state» — государством-неудачником. «Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков», — заявила Захарова. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале . Ранее Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада. Она раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние десять лет Украина стала «страной-самоизгоем». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также назвала Украину «failed state» — государством-неудачником. «Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков», — заявила Захарова. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале. Ранее Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада. Она раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.