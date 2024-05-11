За последние десять лет Украина стала «страной-самоизгоем». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также назвала Украину «failed state» — государством-неудачником.
«Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков», — заявила Захарова. Свое заявление она опубликовала
Ранее Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада. Она раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.
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