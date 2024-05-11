Захарова: Украина за 10 лет превратилась в «страну-самоизгой»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова назвала Украину неудачным государством Фото:

За последние десять лет Украина стала «страной-самоизгоем». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также назвала Украину «failed state» — государством-неудачником.

«Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков», — заявила Захарова. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале.

Ранее Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада. Она раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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За последние десять лет Украина стала «страной-самоизгоем». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также назвала Украину «failed state» — государством-неудачником. «Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков», — заявила Захарова. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале. Ранее Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада. Она раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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