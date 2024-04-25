Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Захарова заявила, что Запад не собирается разбираться в первопричинах кризиса на Украине Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского. Они способствуют формированию у Киева чувства вседозволенности, заявила Захарова.

«„Формула Зеленского“ и направленные на ее продвижение мероприятия не приближают мир, а способствуют затягиванию боевых действий и формированию у киевского режима ощущения абсолютной вседозволенности», — отметила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

По словам официального представителя МИД РФ, западные страны не стремятся учитывать мирные инициативы других государств и разбираться в первопричинах украинского кризиса. Вместо этого целью созываемых форумов является создание антироссийской коалиции и предъявление России коллективного ультиматума.

Между тем Швейцария планирует провести конференцию по Украине с 15 по 16 июня 2024 года, но Россия в ней участвовать не будет. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина можете начать мирные переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. Он отметил, что киевская сторона подготовит документы о разрешении вопросов, при этом используя свое видение ситуации, и найдет время для передачи пакета документов и обсуждения его с РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского. Они способствуют формированию у Киева чувства вседозволенности, заявила Захарова. «„Формула Зеленского“ и направленные на ее продвижение мероприятия не приближают мир, а способствуют затягиванию боевых действий и формированию у киевского режима ощущения абсолютной вседозволенности», — отметила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». По словам официального представителя МИД РФ, западные страны не стремятся учитывать мирные инициативы других государств и разбираться в первопричинах украинского кризиса. Вместо этого целью созываемых форумов является создание антироссийской коалиции и предъявление России коллективного ультиматума. Между тем Швейцария планирует провести конференцию по Украине с 15 по 16 июня 2024 года, но Россия в ней участвовать не будет. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина можете начать мирные переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. Он отметил, что киевская сторона подготовит документы о разрешении вопросов, при этом используя свое видение ситуации, и найдет время для передачи пакета документов и обсуждения его с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...