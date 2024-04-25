Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада

25 апреля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что Запад не собирается разбираться в первопричинах кризиса на Украине Фото: Георгий Бергал © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского. Они способствуют формированию у Киева чувства вседозволенности, заявила Захарова. «„Формула Зеленского“ и направленные на ее продвижение мероприятия не приближают мир, а способствуют затягиванию боевых действий и формированию у киевского режима ощущения абсолютной вседозволенности», — отметила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». По словам официального представителя МИД РФ, западные страны не стремятся учитывать мирные инициативы других государств и разбираться в первопричинах украинского кризиса. Вместо этого целью созываемых форумов является создание антироссийской коалиции и предъявление России коллективного ультиматума. Между тем Швейцария планирует провести конференцию по Украине с 15 по 16 июня 2024 года, но Россия в ней участвовать не будет. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина можете начать мирные переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. Он отметил, что киевская сторона подготовит документы о разрешении вопросов, при этом используя свое видение ситуации, и найдет время для передачи пакета документов и обсуждения его с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского. Они способствуют формированию у Киева чувства вседозволенности, заявила Захарова. «„Формула Зеленского“ и направленные на ее продвижение мероприятия не приближают мир, а способствуют затягиванию боевых действий и формированию у киевского режима ощущения абсолютной вседозволенности», — отметила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». По словам официального представителя МИД РФ, западные страны не стремятся учитывать мирные инициативы других государств и разбираться в первопричинах украинского кризиса. Вместо этого целью созываемых форумов является создание антироссийской коалиции и предъявление России коллективного ультиматума. Между тем Швейцария планирует провести конференцию по Украине с 15 по 16 июня 2024 года, но Россия в ней участвовать не будет. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина можете начать мирные переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. Он отметил, что киевская сторона подготовит документы о разрешении вопросов, при этом используя свое видение ситуации, и найдет время для передачи пакета документов и обсуждения его с РФ.