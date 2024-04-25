Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мероприятия Запада, направленные на продвижение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского. Они способствуют формированию у Киева чувства вседозволенности, заявила Захарова.
«„Формула Зеленского“ и направленные на ее продвижение мероприятия не приближают мир, а способствуют затягиванию боевых действий и формированию у киевского режима ощущения абсолютной вседозволенности», — отметила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
По словам официального представителя МИД РФ, западные страны не стремятся учитывать мирные инициативы других государств и разбираться в первопричинах украинского кризиса. Вместо этого целью созываемых форумов является создание антироссийской коалиции и предъявление России коллективного ультиматума.
Между тем Швейцария планирует провести конференцию по Украине с 15 по 16 июня 2024 года, но Россия в ней участвовать не будет. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина можете начать мирные переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. Он отметил, что киевская сторона подготовит документы о разрешении вопросов, при этом используя свое видение ситуации, и найдет время для передачи пакета документов и обсуждения его с РФ.
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