В РФ не будут требовать от таксистов ездить только на отечественных авто

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Вокзалы Москвы и уличная фотография. 10 апреля 2024. Москва, такси, стоянка такси
В России откорректируют закон о такси в части локализации автомобилей Фото:

В России внесут поправки в закон о такси, согласно которым отменят оценку локализации автомобилей перевозчиков. При этом регионы получат право самостоятельно устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в этой отрасли машин.

«Отменить требования к локализации машин такси предлагали в феврале 2023 года после прохождения первого чтения законопроекта депутаты Госдумы. По их мнению, следует также вывести из-под действия законопроекта автомобили таксистов-самозанятых и технику повышенных классов комфортности, которую сейчас в стране не выпускают», — пишут «Ведомости».

Издание со ссылкой на неназванный источник отмечает, что поправки, призванные не применять балльную систему оценки локализации, будут «практически гарантированно» приняты во втором чтении проекта в Госдуме. Требования также распространят на электромобили.

Законопроект, который дает правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства, в Госсовете поддержали в январе 2023 года. Авторы законопроекта тогда посчитали, что использование машин отечественного производства защитит таксомоторную отрасль от санкционного давления.

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В России внесут поправки в закон о такси, согласно которым отменят оценку локализации автомобилей перевозчиков. При этом регионы получат право самостоятельно устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в этой отрасли машин. «Отменить требования к локализации машин такси предлагали в феврале 2023 года после прохождения первого чтения законопроекта депутаты Госдумы. По их мнению, следует также вывести из-под действия законопроекта автомобили таксистов-самозанятых и технику повышенных классов комфортности, которую сейчас в стране не выпускают», — пишут «Ведомости». Издание со ссылкой на неназванный источник отмечает, что поправки, призванные не применять балльную систему оценки локализации, будут «практически гарантированно» приняты во втором чтении проекта в Госдуме. Требования также распространят на электромобили. Законопроект, который дает правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства, в Госсовете поддержали в январе 2023 года. Авторы законопроекта тогда посчитали, что использование машин отечественного производства защитит таксомоторную отрасль от санкционного давления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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