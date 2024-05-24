В РФ не будут требовать от таксистов ездить только на отечественных авто

В России откорректируют закон о такси в части локализации автомобилей Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России внесут поправки в закон о такси, согласно которым отменят оценку локализации автомобилей перевозчиков. При этом регионы получат право самостоятельно устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в этой отрасли машин.

«Отменить требования к локализации машин такси предлагали в феврале 2023 года после прохождения первого чтения законопроекта депутаты Госдумы. По их мнению, следует также вывести из-под действия законопроекта автомобили таксистов-самозанятых и технику повышенных классов комфортности, которую сейчас в стране не выпускают», — пишут «Ведомости».

Издание со ссылкой на неназванный источник отмечает, что поправки, призванные не применять балльную систему оценки локализации, будут «практически гарантированно» приняты во втором чтении проекта в Госдуме. Требования также распространят на электромобили.

Законопроект, который дает правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства, в Госсовете поддержали в январе 2023 года. Авторы законопроекта тогда посчитали, что использование машин отечественного производства защитит таксомоторную отрасль от санкционного давления.