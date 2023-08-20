В Госсовете поддержали требование о такси российской сборки

21 августа 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Ожидается, что введение нового требования простимулирует спрос на российские автомобили Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Государственном совете России поддержали законопроект, который даст Правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства. Эта информация содержится в протоколе комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. «Комиссия по транспорту Государственного совета России поддержала внесение в законодательство изменений, дающих правительству право требовать локализации автомобилей для легкового такси», — передают «Ведомости» со ссылкой на протокол комиссии. Ожидается, что введение нового правила простимулирует спрос на российские автомобили. Авторы законопроекта считают, что использование машин отечественного производства защитит таксомоторную отрасль от санкционного давления. В свою очередь, ассоциация «Национальный совет такси» предупредила, что возможные изменения приведут к росту стоимости перевозок для самих пассажиров. Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, доктор экономических наук Виталий Ефимов заявлял, что в будущем деятельность такси будет контролироваться государством. Он сказал, что первый шаг в этом направлении уже сделан — установлен соответствующий закон о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года. Следующим этапом станет установление цен, отметил Ефимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Государственном совете России поддержали законопроект, который даст Правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства. Эта информация содержится в протоколе комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. «Комиссия по транспорту Государственного совета России поддержала внесение в законодательство изменений, дающих правительству право требовать локализации автомобилей для легкового такси», — передают «Ведомости» со ссылкой на протокол комиссии. Ожидается, что введение нового правила простимулирует спрос на российские автомобили. Авторы законопроекта считают, что использование машин отечественного производства защитит таксомоторную отрасль от санкционного давления. В свою очередь, ассоциация «Национальный совет такси» предупредила, что возможные изменения приведут к росту стоимости перевозок для самих пассажиров. Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, доктор экономических наук Виталий Ефимов заявлял, что в будущем деятельность такси будет контролироваться государством. Он сказал, что первый шаг в этом направлении уже сделан — установлен соответствующий закон о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года. Следующим этапом станет установление цен, отметил Ефимов.