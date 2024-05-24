Стало известно, куда перейдет работать мэр Воронежа Кстенин

«Коммерсант»: Кстенин возглавит «РВК-Воронеж»
© Служба новостей «URA.RU»
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К работе Кстенин приступит уже 1 июля
К работе Кстенин приступит уже 1 июля Фото:

Мэр Воронежа Вадим Кстенин покидает свой пост после более чем шести лет работы, чтобы возглавить местную структуру «Росводоканала», борющуюся с проблемой неприятного запаха в городе. К работе он приступит уже 1 июля. Эту информацию подтвердили в «РВК-Воронеж».

«Глава Воронежа Вадим Кстенин объявил, что покидает пост, согласовав свое решение с губернатором Александром Гусевым. С 13 июня он уйдет в отпуск, а затем возглавит местную структуру группы компаний „Росводоканал“ — ООО „РВК-Воронеж“. С 2012 года она осуществляет водоснабжение и водоотведение в городе», — передает «Коммерсант». Отмечается, что к работе он приступит уже 1 июля.

В своем telegram-канале Кстенин 23 мая сообщил, что уходит с поста главы Воронежа. Также он отметил, что при поддержке правительства области удалось очистить бюджет от многомиллиардных долгов и построить множество социальных объектов.

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин покидает свой пост после более чем шести лет работы, чтобы возглавить местную структуру «Росводоканала», борющуюся с проблемой неприятного запаха в городе. К работе он приступит уже 1 июля. Эту информацию подтвердили в «РВК-Воронеж». «Глава Воронежа Вадим Кстенин объявил, что покидает пост, согласовав свое решение с губернатором Александром Гусевым. С 13 июня он уйдет в отпуск, а затем возглавит местную структуру группы компаний „Росводоканал“ — ООО „РВК-Воронеж“. С 2012 года она осуществляет водоснабжение и водоотведение в городе», — передает «Коммерсант». Отмечается, что к работе он приступит уже 1 июля. В своем telegram-канале Кстенин 23 мая сообщил, что уходит с поста главы Воронежа. Также он отметил, что при поддержке правительства области удалось очистить бюджет от многомиллиардных долгов и построить множество социальных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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