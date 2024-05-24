Россия прекратила соглашение по ядерному оружию с Японией

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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
Договор по ликвидации ядерного оружия действовал с 1993 года Фото:

Россия прекратила действия соглашения с Японией по сотрудничеству в области ликвидации ядерного оружия.

«Соглашение между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации излишков сокращения в РФ ядерного оружия и создания комитета по сотрудничеству в этих целях., <…> Дата прекращения: 21.05.2024», — указано на сайте МИД РФ. Документ действовал с 13 октября 1993 года.

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Россия прекратила действия соглашения с Японией по сотрудничеству в области ликвидации ядерного оружия. «Соглашение между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации излишков сокращения в РФ ядерного оружия и создания комитета по сотрудничеству в этих целях., <…> Дата прекращения: 21.05.2024», — указано на сайте МИД РФ. Документ действовал с 13 октября 1993 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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