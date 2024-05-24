Россия прекратила соглашение по ядерному оружию с Японией

Договор по ликвидации ядерного оружия действовал с 1993 года
Россия прекратила действия соглашения с Японией по сотрудничеству в области ликвидации ядерного оружия.
«Соглашение между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации излишков сокращения в РФ ядерного оружия и создания комитета по сотрудничеству в этих целях., <…> Дата прекращения: 21.05.2024», —
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