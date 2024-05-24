Россия прекратила соглашение по ядерному оружию с Японией

24 мая 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Договор по ликвидации ядерного оружия действовал с 1993 года Фото: Минобороны России Россия прекратила действия соглашения с Японией по сотрудничеству в области ликвидации ядерного оружия. «Соглашение между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации излишков сокращения в РФ ядерного оружия и создания комитета по сотрудничеству в этих целях., <…> Дата прекращения: 21.05.2024», — указано на сайте МИД РФ. Документ действовал с 13 октября 1993 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия прекратила действия соглашения с Японией по сотрудничеству в области ликвидации ядерного оружия. «Соглашение между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации излишков сокращения в РФ ядерного оружия и создания комитета по сотрудничеству в этих целях., <…> Дата прекращения: 21.05.2024», — указано на сайте МИД РФ. Документ действовал с 13 октября 1993 года.