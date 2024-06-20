Путин сделал откровенное заявление о переговорах с Западом

Россия в вопросе переговоров с Украиной будет исходить из текущей ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что надежды на кулуарные переговоры с Западом не оправдались
«Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме, передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что недажды на кулуарные переговоры с западными странами не оправдались.
Владимир Путин в пятый раз посетил Вьетнам с рабочим визитом в качестве президента. Целью стояло укрепление партнерского взаимодействия между странами. О чем договорились Путин и президент Вьетнама То Лам по итогам встречи — в материале URA.RU.
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