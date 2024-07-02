«Газпром нефть» увеличила налоговые отчисления в первом квартале на 57%

02 июля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

«Газпром нефть» зафиксировала значительный рост налоговых отчислений в первом квартале этого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Газпром нефть» зафиксировала значительный рост налоговых отчислений в первом квартале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, показатель увеличился на 57%. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «По результатам работы в первом квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57% к показателям первого квартала 2023 года», — отметил Дюков. Он добавил, что российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Сейчас активно растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных и битумных материалов, нефтехимической продукции. «Газпром нефть» на это реагирует и увеличивает объемы производства и поставок на внутренний рынок. По словам Дюкова, это позволяет улучшить финансовые показатели и увеличить налоговые отчисления в бюджет. Сегодня компания «Газпром нефть» входит в тройку российских и десятку мировых крупнейших нефтяных компаний по объему добычи. За последние 14 лет компания в 2,6 раза увеличила добычу углеводородов, в 2,4 раза — объем переработки, почти в 9 раз — выручку. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром нефть» завершила испытания первого российского комплекса для гидроразрыва пласта (ГРП). Совместно с партнерами она успешно провела тестирование отечественного оборудования, которое необходимо для повышения нефтеотдачи и разработки большинства месторождений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Газпром нефть» зафиксировала значительный рост налоговых отчислений в первом квартале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, показатель увеличился на 57%. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «По результатам работы в первом квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57% к показателям первого квартала 2023 года», — отметил Дюков. Он добавил, что российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Сейчас активно растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных и битумных материалов, нефтехимической продукции. «Газпром нефть» на это реагирует и увеличивает объемы производства и поставок на внутренний рынок. По словам Дюкова, это позволяет улучшить финансовые показатели и увеличить налоговые отчисления в бюджет. Сегодня компания «Газпром нефть» входит в тройку российских и десятку мировых крупнейших нефтяных компаний по объему добычи. За последние 14 лет компания в 2,6 раза увеличила добычу углеводородов, в 2,4 раза — объем переработки, почти в 9 раз — выручку. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром нефть» завершила испытания первого российского комплекса для гидроразрыва пласта (ГРП). Совместно с партнерами она успешно провела тестирование отечественного оборудования, которое необходимо для повышения нефтеотдачи и разработки большинства месторождений.