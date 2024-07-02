«Газпром нефть» увеличила налоговые отчисления в первом квартале на 57%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники ралли "Шелковый путь" на АЗС Газпромнефти. Екатеринбург, топливо, лаборатория, проверка качества, горючее, нефтепродукты, газпром нефть
«Газпром нефть» зафиксировала значительный рост налоговых отчислений в первом квартале этого года Фото:

Компания «Газпром нефть» зафиксировала значительный рост налоговых отчислений в первом квартале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, показатель увеличился на 57%. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По результатам работы в первом квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57% к показателям первого квартала 2023 года», — отметил Дюков. Он добавил, что российская экономика демонстрирует высокие темпы роста.

Сейчас активно растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных и битумных материалов, нефтехимической продукции. «Газпром нефть» на это реагирует и увеличивает объемы производства и поставок на внутренний рынок. По словам Дюкова, это позволяет улучшить финансовые показатели и увеличить налоговые отчисления в бюджет.

Сегодня компания «Газпром нефть» входит в тройку российских и десятку мировых крупнейших нефтяных компаний по объему добычи. За последние 14 лет компания в 2,6 раза увеличила добычу углеводородов, в 2,4 раза — объем переработки, почти в 9 раз — выручку.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром нефть» завершила испытания первого российского комплекса для гидроразрыва пласта (ГРП). Совместно с партнерами она успешно провела тестирование отечественного оборудования, которое необходимо для повышения нефтеотдачи и разработки большинства месторождений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Газпром нефть» зафиксировала значительный рост налоговых отчислений в первом квартале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, показатель увеличился на 57%. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «По результатам работы в первом квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57% к показателям первого квартала 2023 года», — отметил Дюков. Он добавил, что российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Сейчас активно растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных и битумных материалов, нефтехимической продукции. «Газпром нефть» на это реагирует и увеличивает объемы производства и поставок на внутренний рынок. По словам Дюкова, это позволяет улучшить финансовые показатели и увеличить налоговые отчисления в бюджет. Сегодня компания «Газпром нефть» входит в тройку российских и десятку мировых крупнейших нефтяных компаний по объему добычи. За последние 14 лет компания в 2,6 раза увеличила добычу углеводородов, в 2,4 раза — объем переработки, почти в 9 раз — выручку. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром нефть» завершила испытания первого российского комплекса для гидроразрыва пласта (ГРП). Совместно с партнерами она успешно провела тестирование отечественного оборудования, которое необходимо для повышения нефтеотдачи и разработки большинства месторождений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...