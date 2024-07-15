В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Турецкая полиция задержала в Анталье россиянина, разыскиваемого Интерполом. Мужчину задержали на яхте под флагом Украины, с ним был его сын.
«Силовики задержали 58-летнего россиянина А. П.», — сообщили в РИА Новости цитируя заявление руководства провинции Анталья. Сына, который был на судне, передали Управлению миграции из-за истекшего вида на жительство. Уточняется, что мужчина разыскивается Россией за взяточничество. Из Турции он хотел попасть в другую страну по морю. Именно в этот момент россиянина и задержали силовики.
Также задержали еще двоих иностранцев граждан Азербайджана и Украины. Вскоре их отпустили на свободу. Отмечается, что А. П. получил турецкое гражданство в 2021 году, но спустя два года был лишен его из-за объявления в розыск.
Интерпол — международная организация уголовной полиции. Ее членами являются 195 стран мира. Глава МВД России заявлял о попытках исключить РФ из организации.
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