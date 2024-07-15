В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

15 июля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

В Анталье турецкая полиция задержала россиянина, разыскиваемого Интерполом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Турецкая полиция задержала в Анталье россиянина, разыскиваемого Интерполом. Мужчину задержали на яхте под флагом Украины, с ним был его сын. «Силовики задержали 58-летнего россиянина А. П.», — сообщили в РИА Новости цитируя заявление руководства провинции Анталья. Сына, который был на судне, передали Управлению миграции из-за истекшего вида на жительство. Уточняется, что мужчина разыскивается Россией за взяточничество. Из Турции он хотел попасть в другую страну по морю. Именно в этот момент россиянина и задержали силовики. Также задержали еще двоих иностранцев граждан Азербайджана и Украины. Вскоре их отпустили на свободу. Отмечается, что А. П. получил турецкое гражданство в 2021 году, но спустя два года был лишен его из-за объявления в розыск. Интерпол — международная организация уголовной полиции. Ее членами являются 195 стран мира. Глава МВД России заявлял о попытках исключить РФ из организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкая полиция задержала в Анталье россиянина, разыскиваемого Интерполом. Мужчину задержали на яхте под флагом Украины, с ним был его сын. «Силовики задержали 58-летнего россиянина А. П.», — сообщили в РИА Новости цитируя заявление руководства провинции Анталья. Сына, который был на судне, передали Управлению миграции из-за истекшего вида на жительство. Уточняется, что мужчина разыскивается Россией за взяточничество. Из Турции он хотел попасть в другую страну по морю. Именно в этот момент россиянина и задержали силовики. Также задержали еще двоих иностранцев граждан Азербайджана и Украины. Вскоре их отпустили на свободу. Отмечается, что А. П. получил турецкое гражданство в 2021 году, но спустя два года был лишен его из-за объявления в розыск. Интерпол — международная организация уголовной полиции. Ее членами являются 195 стран мира. Глава МВД России заявлял о попытках исключить РФ из организации.