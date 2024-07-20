Фигурант дела генерала Попова задолжал по кредитам более 850 тысяч

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Фигурант дела генерала Попова Сергей Моисеев имеет задолженности 780 тысяч по кредитам и 70 за исполнительский сбор Фото:
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У бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела генерала Ивана Попова, задолженность составляет более 850 тысяч рублей. Это следует из документов.

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«Фигурант дела генерала Попова — предприниматель Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. В нем ссылаются на документы, которые находятся в его распоряжении.

По данным агентства, задолженность Моисеева складывается из долга в 780 тысяч рублей по кредитным платежам и 70 тысяч рублей за исполнительский сбор. Постановлении о взыскании задолженности было вынесено в 2016 году.

Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Впоследствии суд изменил ему меру пресечения — бизнесмена отправили под домашний арест.

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У бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела генерала Ивана Попова, задолженность составляет более 850 тысяч рублей. Это следует из документов. «Фигурант дела генерала Попова — предприниматель Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. В нем ссылаются на документы, которые находятся в его распоряжении. По данным агентства, задолженность Моисеева складывается из долга в 780 тысяч рублей по кредитным платежам и 70 тысяч рублей за исполнительский сбор. Постановлении о взыскании задолженности было вынесено в 2016 году. Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Впоследствии суд изменил ему меру пресечения — бизнесмена отправили под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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