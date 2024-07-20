Фигурант дела генерала Попова задолжал по кредитам более 850 тысяч

У бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела генерала Ивана Попова, задолженность составляет более 850 тысяч рублей. Это следует из документов.
«Фигурант дела генерала Попова — предприниматель Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. В нем ссылаются на документы, которые находятся в его распоряжении.
По данным агентства, задолженность Моисеева складывается из долга в 780 тысяч рублей по кредитным платежам и 70 тысяч рублей за исполнительский сбор. Постановлении о взыскании задолженности было вынесено в 2016 году.
Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Впоследствии суд изменил ему меру пресечения — бизнесмена отправили под домашний арест.
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