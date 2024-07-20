Фигурант дела генерала Попова задолжал по кредитам более 850 тысяч

20 июля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Фигурант дела генерала Попова Сергей Моисеев имеет задолженности 780 тысяч по кредитам и 70 за исполнительский сбор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России У бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела генерала Ивана Попова, задолженность составляет более 850 тысяч рублей. Это следует из документов. Новость по теме Освобожденного из СИЗО генерала Попова встретили друзья. Фоторепортаж «Фигурант дела генерала Попова — предприниматель Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. В нем ссылаются на документы, которые находятся в его распоряжении. По данным агентства, задолженность Моисеева складывается из долга в 780 тысяч рублей по кредитным платежам и 70 тысяч рублей за исполнительский сбор. Постановлении о взыскании задолженности было вынесено в 2016 году. Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Впоследствии суд изменил ему меру пресечения — бизнесмена отправили под домашний арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела генерала Ивана Попова, задолженность составляет более 850 тысяч рублей. Это следует из документов. «Фигурант дела генерала Попова — предприниматель Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. В нем ссылаются на документы, которые находятся в его распоряжении. По данным агентства, задолженность Моисеева складывается из долга в 780 тысяч рублей по кредитным платежам и 70 тысяч рублей за исполнительский сбор. Постановлении о взыскании задолженности было вынесено в 2016 году. Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Впоследствии суд изменил ему меру пресечения — бизнесмена отправили под домашний арест.