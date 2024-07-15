Ивану Попову смягчили меру пресечения
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Четверо его друзей пришли на заседание в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». URA.RU публикует фоторепортаж из 235-й гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство об избрании домашнего ареста генералу Попову.
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