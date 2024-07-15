Освобожденного из СИЗО генерала Попова встретили друзья. Фоторепортаж

Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

15 июля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Ивану Попову смягчили меру пресечения Фото: Евгений Биятов / РИА Новости новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Четверо его друзей пришли на заседание в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». URA.RU публикует фоторепортаж из 235-й гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство об избрании домашнего ареста генералу Попову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Четверо его друзей пришли на заседание в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». URA.RU публикует фоторепортаж из 235-й гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство об избрании домашнего ареста генералу Попову.