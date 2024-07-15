Освобожденного из СИЗО генерала Попова встретили друзья. Фоторепортаж

Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением
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Ивану Попову смягчили меру пресечения Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Четверо его друзей пришли на заседание в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». URA.RU публикует фоторепортаж из 235-й гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство об избрании домашнего ареста генералу Попову.

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Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Четверо его друзей пришли на заседание в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». URA.RU публикует фоторепортаж из 235-й гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство об избрании домашнего ареста генералу Попову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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