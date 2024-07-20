Жителей Сочи и туристов предупредили о смертельной опасности

В Сочи идут смерчи с Черного моря
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Смерч. Сургут, смерч
В Сочи предупредили жителей о возможном формировании смерчей над морем, передает пресс-служба Краснодарского ЦГМС. Фото:

Днем 20 июля до конца суток на побережьях Сочи и Сириуса имеется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС со ссылкой на специалистов «СЦГМС ЧАМ».

«Смерчи возможны на морском участке Магри — Веселое. Риск формирования опасных воздушных масс продержится до конца суток», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Жителей города попросили воздержаться от купания до конца дня и соблюдать все меры предосторожности. Отмечается, что в городе объявлено штормовое предупреждение.

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Днем 20 июля до конца суток на побережьях Сочи и Сириуса имеется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС со ссылкой на специалистов «СЦГМС ЧАМ». «Смерчи возможны на морском участке Магри — Веселое. Риск формирования опасных воздушных масс продержится до конца суток», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Жителей города попросили воздержаться от купания до конца дня и соблюдать все меры предосторожности. Отмечается, что в городе объявлено штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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