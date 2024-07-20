Жителей Сочи и туристов предупредили о смертельной опасности

В Сочи идут смерчи с Черного моря

20 июля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Сочи предупредили жителей о возможном формировании смерчей над морем, передает пресс-служба Краснодарского ЦГМС. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Днем 20 июля до конца суток на побережьях Сочи и Сириуса имеется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС со ссылкой на специалистов «СЦГМС ЧАМ». «Смерчи возможны на морском участке Магри — Веселое. Риск формирования опасных воздушных масс продержится до конца суток», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале . Жителей города попросили воздержаться от купания до конца дня и соблюдать все меры предосторожности. Отмечается, что в городе объявлено штормовое предупреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 20 июля до конца суток на побережьях Сочи и Сириуса имеется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС со ссылкой на специалистов «СЦГМС ЧАМ». «Смерчи возможны на морском участке Магри — Веселое. Риск формирования опасных воздушных масс продержится до конца суток», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Жителей города попросили воздержаться от купания до конца дня и соблюдать все меры предосторожности. Отмечается, что в городе объявлено штормовое предупреждение.