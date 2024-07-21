В Москве украинка избила незнакомого восьмилетнего ребенка

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Площадь 400-летия. Тюмень, мальчик, мальчик на самокате, ребенок на самокате, самокат, площадь 400 лет Тюмени, площадь 400 летия тюмени
Гражданка Украины ударила в висок восьмилетнего мальчика в Москве Фото:

Украинка избила восьмилетнего мальчика в Москве. Ей не понравилось, что ребенок ехал на самокате по тротуару.

«В Москве женщина избила восьмилетнего ребенка. <…> Ее разозлило, что школьник ехал на самокате по тротуару», — пишет Life.ru.

Мальчик вышел вместе с бабушкой погулять во двор. Третьеклассник катался на самокате, пока его бабушка сидела недалеко на лавочке. На тротуаре он увидел женщину и остановился, как говорит сам школьник, чтобы ее пропустить. Однако в ответ на это женщина схватила ребенка и ударила его в висок. Бабушка побежала спасать внука. Она отбила его у женщины. По словам пенсионерки, та еще какое-то время преследовала их.

Напавшей на ребенка оказалась 54-летняя гражданка Украины Элина К., работающая кассиром в супермаркете. Ее задержали, сейчас проводится проверка.

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Украинка избила восьмилетнего мальчика в Москве. Ей не понравилось, что ребенок ехал на самокате по тротуару. «В Москве женщина избила восьмилетнего ребенка. <…> Ее разозлило, что школьник ехал на самокате по тротуару», — пишет Life.ru. Мальчик вышел вместе с бабушкой погулять во двор. Третьеклассник катался на самокате, пока его бабушка сидела недалеко на лавочке. На тротуаре он увидел женщину и остановился, как говорит сам школьник, чтобы ее пропустить. Однако в ответ на это женщина схватила ребенка и ударила его в висок. Бабушка побежала спасать внука. Она отбила его у женщины. По словам пенсионерки, та еще какое-то время преследовала их. Напавшей на ребенка оказалась 54-летняя гражданка Украины Элина К., работающая кассиром в супермаркете. Ее задержали, сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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