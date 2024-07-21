В Москве украинка избила незнакомого восьмилетнего ребенка

21 июля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Гражданка Украины ударила в висок восьмилетнего мальчика в Москве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Украинка избила восьмилетнего мальчика в Москве. Ей не понравилось, что ребенок ехал на самокате по тротуару. «В Москве женщина избила восьмилетнего ребенка. <…> Ее разозлило, что школьник ехал на самокате по тротуару», — пишет Life.ru . Мальчик вышел вместе с бабушкой погулять во двор. Третьеклассник катался на самокате, пока его бабушка сидела недалеко на лавочке. На тротуаре он увидел женщину и остановился, как говорит сам школьник, чтобы ее пропустить. Однако в ответ на это женщина схватила ребенка и ударила его в висок. Бабушка побежала спасать внука. Она отбила его у женщины. По словам пенсионерки, та еще какое-то время преследовала их. Напавшей на ребенка оказалась 54-летняя гражданка Украины Элина К., работающая кассиром в супермаркете. Ее задержали, сейчас проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинка избила восьмилетнего мальчика в Москве. Ей не понравилось, что ребенок ехал на самокате по тротуару. «В Москве женщина избила восьмилетнего ребенка. <…> Ее разозлило, что школьник ехал на самокате по тротуару», — пишет Life.ru. Мальчик вышел вместе с бабушкой погулять во двор. Третьеклассник катался на самокате, пока его бабушка сидела недалеко на лавочке. На тротуаре он увидел женщину и остановился, как говорит сам школьник, чтобы ее пропустить. Однако в ответ на это женщина схватила ребенка и ударила его в висок. Бабушка побежала спасать внука. Она отбила его у женщины. По словам пенсионерки, та еще какое-то время преследовала их. Напавшей на ребенка оказалась 54-летняя гражданка Украины Элина К., работающая кассиром в супермаркете. Ее задержали, сейчас проводится проверка.