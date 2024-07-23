Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода пытался уничтожить улики

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства по указанию организаторов преступления. Эта информация содержится в официальных судебных документах, к которым получил доступ РИА Новости.
«По указанию организаторов преступления (Юсуфзода) предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», — указано в судебном постановлении. Следствие утверждает, что Юсуфзода также осуществлял финансовые операции, связанные с подготовкой и реализацией теракта, передает агентство.
До своего ареста Юсуфзода перевел деньги со своей банковской карты соучастнику, чтобы обеспечить проживание террористов. Он даже после совершения атаки продолжал перечислять средства одному из исполнителей, заявляет РИА Новости.
Трагедия произошла 22 марта в «Крокус сити холле», где нападавшие использовали автоматическое оружие и подожгли помещение. Погибли 145 человек.
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