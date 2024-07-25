Топ-3 самых приближенных к Путину губернаторов

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предположил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов входит в тройку самых часто встречающихся с президентом Путиным глав регионов. Такое мнение эксперт озвучил на круглом столе Экспертного института социальных исследований.
«Среди избирающихся в этом году губернаторов я бы выделил статус тяжеловеса у главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, который как глава северной столицы получает право озвучивать большие федеральные инициативы. Он также демонстрирует частоту контактов с главой государства и, я думаю, входит в тройку самых часто встречающихся с главой государства губернаторов», — убежден Минченко.
По словам эксперта, в тройку приближенных к Путину глав субъектов входят мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также на круглом столе были озвучены рейтинги врио губернаторов, избирающихся в сентябре 2024.
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