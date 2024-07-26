Власти в российском регионе отказались убивать бродячих собак

Депутаты Магаданской областной думы приняли поправки в закон, которые предусматривают новые меры по отношению к бродячим собакам. Теперь неагрессивных и здоровых животных будут выпускать на улицы после стерилизации. Об этом сообщили в пресс-службе региона.
«Поправками в региональный закон уточняется понятие „немотивированная агрессивность“ и вводится понятие „экстраординарная ситуация“», — заявили в пресс-службе заксобрания региона. Здоровых и неагрессивных животных планируется помещать в приют, стерилизовать, вакцинировать и возвращать обратно в места их обитания.
Ранее, региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, вызвал реакцию прокурора Магаданской области Дмитрия Разуваева, который обратился в суд с требованием признать его противоречащим федеральному законодательству. Суд поддержал требования прокурора и запретил убийство бродячих собак на период рассмотрения иска.
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