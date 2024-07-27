«Резидент» узнал, из-за какой роковой ошибки Зеленский уволил Залужного

Украинский лидер Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по причине разных взглядов во время контрнаступления на ДНР и Запорожскую область летом 2023 года. Об этом сообщил telegram-канал «Резидент».
«Именно позиция Залужного по новому контрнаступлению стоила ему должности, а [новый главком Александр] Сырский всегда готов выполнять поручения [главы офиса президента Андрея] Ермака», — передает канал. Отмечается, что на данный момент администрацию президента Украины полностью устраивает слабый главком, который не способен влиять на армию из-за отсутствия авторитета.
Также стало известно, что в 2022 году Залужный лично подготовил провалившуюся операцию по вербовке российского летчика и угону самолета, пишет «Царьград». Об этом на допросе рассказал бывший полковник украинской армии Роман Червинский, которого Киев обвиняет в провале миссии по вербовке. Отмечается, что российская контрразведка узнала о планах украинских властей и использовала это для нанесения критического удара по ВСУ.
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