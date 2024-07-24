24 июля 2024

Залужный провалил операцию по вербовке бойца ВС РФ и потерял свои же самолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Провальную операцию Залужного провели летом 2022 года
Провальную операцию Залужного провели летом 2022 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично подготовил провалившуюся операцию по вербовке российского летчика и угону самолета летом 2022 года. Об этом на допросе рассказал бывший полковник украинской армии Роман Червинский, которого Украина обвиняет в провале миссии по вербовке.

«Экс-главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный лично санкционировал неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского лётчика и угону военного самолёта в 2022 году. Тогда сотрудники ВСУ и СБУ попытались завербовать российского военного лётчика, чтобы тот перегнал Су-34 на территорию Украины», — сообщает RT со ссылкой на материалы допроса Червинского. Отмечается, что российская контрразведка узнала о планах Киева и использовала это для нанесения критического удара по ВСУ.

Когда России стало известно об украинской операции, летчик ВС РФ продолжил договариваться с вербовщиками о времени и месте посадки самолета. 23 июля на авиабазе в Кировоградской области собрались украинские военнослужащие, в том числе офицеры, в ожидании российского бомбардировщика.

В тот же день ВС РФ ударили по аэродрому. В результате атаки был ликвидирован командир войсковой части А1469 ВСУ, еще 17 офицеров получили ранения. Также были уничтожены два боевых истребителя, а взлетная полоса, техника и здания авиабазы получили значительные повреждения. Оценку потерь украинской армии сообщили в Службе безопасности Украины.

Недавно Киев пытался провести аналогичную операцию по угону российского самолета с помощью вербовки российского экипажа летчиков. Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию. Позднее стало известно о причастности НАТО к подготовке и реализации идей Киева.

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Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично подготовил провалившуюся операцию по вербовке российского летчика и угону самолета летом 2022 года. Об этом на допросе рассказал бывший полковник украинской армии Роман Червинский, которого Украина обвиняет в провале миссии по вербовке. «Экс-главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный лично санкционировал неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского лётчика и угону военного самолёта в 2022 году. Тогда сотрудники ВСУ и СБУ попытались завербовать российского военного лётчика, чтобы тот перегнал Су-34 на территорию Украины», — сообщает RT со ссылкой на материалы допроса Червинского. Отмечается, что российская контрразведка узнала о планах Киева и использовала это для нанесения критического удара по ВСУ. Когда России стало известно об украинской операции, летчик ВС РФ продолжил договариваться с вербовщиками о времени и месте посадки самолета. 23 июля на авиабазе в Кировоградской области собрались украинские военнослужащие, в том числе офицеры, в ожидании российского бомбардировщика. В тот же день ВС РФ ударили по аэродрому. В результате атаки был ликвидирован командир войсковой части А1469 ВСУ, еще 17 офицеров получили ранения. Также были уничтожены два боевых истребителя, а взлетная полоса, техника и здания авиабазы получили значительные повреждения. Оценку потерь украинской армии сообщили в Службе безопасности Украины. Недавно Киев пытался провести аналогичную операцию по угону российского самолета с помощью вербовки российского экипажа летчиков. Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию. Позднее стало известно о причастности НАТО к подготовке и реализации идей Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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