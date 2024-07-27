Минобороны: бомбардировщик Су-34 разбился в Волгоградской области

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В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34. Он выполнял учебный полет, летчики успели катапультироваться и не пострадали. Сам самолет упал вдали от жилых домов, в результате падения не пострадал и никто из гражданских.
«В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Уточняется, что тренировка выполнялась без боекомплекта. Су-34 упал вдали от жилых построек.
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