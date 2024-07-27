Минобороны: бомбардировщик Су-34 разбился в Волгоградской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, су34, бомбардировщик, су-34
. Фото:

В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34. Он выполнял учебный полет, летчики успели катапультироваться и не пострадали. Сам самолет упал вдали от жилых домов, в результате падения не пострадал и никто из гражданских.

«В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Уточняется, что тренировка выполнялась без боекомплекта. Су-34 упал вдали от жилых построек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34. Он выполнял учебный полет, летчики успели катапультироваться и не пострадали. Сам самолет упал вдали от жилых домов, в результате падения не пострадал и никто из гражданских. «В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Уточняется, что тренировка выполнялась без боекомплекта. Су-34 упал вдали от жилых построек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...