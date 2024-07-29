В России заработала амнистия за дробление бизнеса для уменьшения налогов

В России начала действовать амнистия для бизнеса по вопросам дробления с целью сокращения налоговых обязательств. Процедура начала свою работу на полгода раньше запланированного срока.
«Федеральная налоговая служба начала свою работу по проведению амнистии для бизнеса за дробление с целью применения льготных спецрежимов», — сообщает РБК. Там добавили, что запланированная на 1 января 2025 года амнистия для бизнеса, связанная с дроблением, начнет действовать с 12 июля 2024 года по просьбе предпринимателей.
В течение полугода налоговые органы смогут регулировать проверки, что может повлиять на возможность освобождения от налога. Суть амнистии заключается в том, что, если предприниматель откажется от дробления в 2025 и 2026 годах, он может избежать уплаты налогов и пеней за 2022-2024 годы.
ФНС указала на различные варианты дробления бизнеса, такие как создание новых юридических лиц и искусственное выделение частей бизнеса для получения налоговых преимуществ. Однако эксперты отмечают, что закон требует уточнений, поскольку понятие дробления остается неопределенным и требует более четких определений.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отмечал значимость налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, что позволит предпринимателям легализовать свою деятельность и способствовать честной конкуренции в экономике. Неуплата налогов блогерами выявила недостатки в налоговом законодательстве и работе контрольных органов, что требует анализа причин, подталкивающих предпринимателей к обходу правил. Это мнение «Национальной службе новостей» высказал экс-генпрокурор России Валентин Степанков.
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