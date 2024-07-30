Командир «Азова»* разрешил расстреливать без суда поджигателей машин военных ВСУ

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Тех, кто поджигает машины военных ВСУ, будут расстреливать без суда и следствия, заявил Олег Романов
Тех, кто поджигает машины военных ВСУ, будут расстреливать без суда и следствия, заявил Олег Романов Фото:

Командир бывшего полка «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) Олег Романов разрешил расстреливать без суда тех, кто поджигает машины военных ВСУ в тылу. Об этом он заявил на видео, опубликованном в telegram-канале украинского издания «Политика Страны».

«Я как командир батальона по согласованию с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злодеев высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы не пользовались мы никакими нашими правоохранительными органами», — сказал Романов.

Сейчас на Украине часто фиксируют случаи поджогов автомобилей военнослужащих. Таким образом люди выражают протест против насильственной мобилизации.

*"Азов" признан террористической организацией и запрещен на территории РФ

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Командир бывшего полка «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) Олег Романов разрешил расстреливать без суда тех, кто поджигает машины военных ВСУ в тылу. Об этом он заявил на видео, опубликованном в telegram-канале украинского издания «Политика Страны». «Я как командир батальона по согласованию с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злодеев высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы не пользовались мы никакими нашими правоохранительными органами», — сказал Романов. Сейчас на Украине часто фиксируют случаи поджогов автомобилей военнослужащих. Таким образом люди выражают протест против насильственной мобилизации. *"Азов" признан террористической организацией и запрещен на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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