Командир «Азова»* разрешил расстреливать без суда поджигателей машин военных ВСУ

Командир бывшего полка «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) Олег Романов разрешил расстреливать без суда тех, кто поджигает машины военных ВСУ в тылу. Об этом он заявил на видео, опубликованном в telegram-канале украинского издания «Политика Страны».
«Я как командир батальона по согласованию с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злодеев высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы не пользовались мы никакими нашими правоохранительными органами», — сказал Романов.
Сейчас на Украине часто фиксируют случаи поджогов автомобилей военнослужащих. Таким образом люди выражают протест против насильственной мобилизации.
*"Азов" признан террористической организацией и запрещен на территории РФ
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